Toronto 06.10.2021 - Der südkoreanische Batterieproduzent LG Energy hat mit einem kanadischen Lieferanten einen Liefervertrag für Lithium unterzeichnet. Die jüngsten Absatzzahlen von E-Autos zeigen ein anhaltend starkes Nachfrageplus.



Die kanadische Sigma Lithium teilte gestern mit, dass man mit LG Energy Solutions einen Liefervertrag über Lithium für die Batterieherstellung unterzeichnet habe. Dem Unternehmen zufolge sollen im Jahr 2023 60.000 Tonnen Lithium-Konzentrat geliefert werden. In den Jahren 2024 bis 2027 sollen es jeweils 100.000 Tonnen sein.





LG Energy Solutions produziert mit General Motors bei der Batterieproduktion. Vor wenigen Monaten haben die beiden Unternehmen den Bau einer Zellfabrik in Tennessee angekündigt. Dabei sollen rund 2,3 Mrd. USD investiert werden.LG Energy Solutions selbst hat Anfang des Jahres angekündigt, dass man mehr als 4,5 Mrd. USD in die Produktion von Batterien für E-Autos investieren wolle.Nachfrage nach E-Autos wächst weiter starkDer globale Fahrzeugmarkt leidet nach wie vor unter erheblichen Engpässen von Chips. In England hat die Versorgungskrise mit Benzin derweil zu einem wachsenden Interesse an E-Autos geführt. Es ist somit viel Schwung im Markt, was sich auch in den Zulassungsstatistiken niederschlägt.Jüngsten Daten von EV Volumes.com zufolge, wurden in Europa im August 155.734 Fahrzeuge mit Stecker verkauft. Dies umfasst batterieelektrische Fahrzeuge, wie auch Plug-In Hybride. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Nachfrage somit um 60 Prozent.Der Marktanteile beider Fahrzeugklassen stieg auf 17 Prozent, acht Prozent davon entfielen auf batterieelektrische Fahrzeuge, neun Prozent auf Plug-Ins. Das Wachstum bei batterieelektrischen Fahrzeugen lag bei 72 Prozent.Seit Jahresbeginn wurden in Europa 1,35 Mio. Fahrzeuge mit Stecker verkauft, der Marktanteil lag bei 17 Prozent, wobei acht Prozent auf batterieelektrische Fahrzeuge entfielen.Der Top-Seller im August war der ID.3 von VW mit 8.025 Einheiten und das Model 3 von Tesla mit 7.878 Einheiten.Vom ID.4 wurden 4.844 Einheiten abgesetzt, von Renaults ZOE 4.065 Einheiten und Fords Mustang Mach-E verkaufte sich 3.743 mal.Seit Jahresbeginn setzte Tesla in Europa 76.440 Model 3 ab, Volkswagen verkaufte 44.625 ID.3.Die US-Regierung investiert künftig massiv in Forschung und Entwicklung von Batterietechnologien, will die Lieferketten für E-Autos in die USA verlegen und damit die Wertschöpfung im Land stärken. Alle drei großen US-Autobauer, Ford, General Motors und Stellantis sind endlich bereit zum Umstieg auf E-Fahrzeuge. Mit Rivian und Tesla stammen sehr aussichtsreiche Unternehmen aus der Branche ebenfalls aus den USA. Nach aktuellem Stand könnten die US-Hersteller wieder ernste Wettbewerber auf dem Weltmarkt werden, nachdem zuletzt von allem General Motors und die alten FCA-Marken kaum noch Chancen hatten.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken. Im folgenden Video werden die Vorteile des neuen Kathodenmaterials erklärt.Quelle:www.youtube.com/watch?v=j-mnRWJwWT8Nano One Materials Corp. hat sich in den USA, Kanada, China, Japan, Korea und Taiwan insgesamt 16 Patente sichern können, darunter auch ein langlebiger und kobaltfreier Batterierohstoff. Eine Reihe von Autoherstellern hat bereits großes Interesse an den Entwicklungen von Nano One Materials. So hat man im Dezember 2019 über Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit der chinesischen Pulead bei der Entwicklung und Optimierung der Produktion von Lithium-Eisen-Phosphat-(LFO)-Kathodenmaterial, berichtet. Pulead ist einer führenden Kathodenhersteller in China und hat dort einen Marktanteil von 15 Prozent. Neben Pulead gehören Volkswagen und die französische Saint Gobain zu den strategischen Partnern von Nano One Materials.Peter Clausi von InvestorIntel hat sich kürzlich mit Dan Blondal, CEO, Director und Gründer von Nano One Materials in einem Interview über die Partnerschaften des Unternehmens und vor allem die Technologie von Nano One unterhalten:Quelle:https://bit.ly/36DP9W7Nano One Materials hat am 22. Februar bekanntgegeben, dass man mit der University of Michigan an der Entwicklung innovativer Feststoffbatterie-Technologie arbeitet. Das proprietäre beschichtete Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One habe bei einem Testprogramm der Uni eine „großartige Performance“ gezeigt. Der Professor Richard Laine, Ph.D., sagte dazu, dass man die Zusammenarbeit weiterentwickeln wolle, um eine praktikable Feststoffbatterie-Konfiguration nachzuweisen. Der Chief Technology Officer von Nano One, Dr. Stephen Campbell, sagte, man erkenne beträchtliches Wachstumspotenzial auf dem Markt für Feststoffbatterien, vor allem durch die Autoindustrie. Die gesamte Mitteilung können Sie hier lesen:https://bit.ly/37AXJVHNano Ones M2CAM(Metall-zu-Kathodenmaterial)-Technologie stößt offenbar auf großes Interesse. Das Unternehmen teilte mit, dass man eine Reihe von Gesprächen mit Bergbaukonzernen führe, die an der Reduktion der CO2-Emissionen interessiert sind. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit Erstausrüstern der Autobranche. Nano One Materials hat für M2CAM Patente angemeldet und teilte mit, dass vorläufige Testergebnisse eine um bis zu fünf Prozent höhere Batteriekapazität zeigten als Kathodenmaterialien, wie sie gegenwärtig hergestellt werden. Nano One Materials sieht sein Verfahren als wichtigen Schritt für Autobauer und Bergbauunternehmen in Richtung der Reduktion von Emissionen. Darüber hinaus trägt das Verfahren zur Kostensenkung bei. Dies wiederum dürfte bei Herstellern wie Tesla, Hyundai oder auch LG Chem auf großes Interesse stoßen. Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3e1rbbBIn folgendem Video erklärt Nano One, wie die M2CAM-Technologie des Unternehmens funktioniert:Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=4i1T6s_NdAQNano One forciert die Arbeit der Entwicklung neuer Batteriekathoden, um die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von Batteriezellen weiter zu verbessern. Am 6. Mai wurde bekannt gegeben, dass man einen Vertrag mit dem Niob-Produzenten CBMM zur gemeinsamen Entwicklung einer Beschichtung für Li-Ionen-Batterienkathoden unterzeichnet habe. Der brasilianische Konzern CBMM ist weltweit führend bei der Produktion von Vermarktung von Niob-Erzeugnissen und Technologien.Niob gilt als eines der widerstandsfähigsten Metalle und wird unter anderem bei Pipelines, in der Raumfahrt und in rostfreiem Stahl verwendet. Im Rahmen der Kooperation soll Nano Ones patentierter „One-Pot“ Prozess für nickelreiches Kathodenmaterial mit einer Niob-Beschichtung optimiert werden. Laut Nano Ones Technik-Chef Dr. Stephen Campbell zielt die Entwicklung auf anspruchsvolle Anwendungen wie Elektrofahrzeuge ab. Nano Ones CEO Dan Blondal sagte, dass die Kooperation mit CBMM eine größere Differenzierung erlaube und einen strategischen Wert für die nachgeschalteten Partner schaffen werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vOyGIaNano One sieht ein wachsendes globales Interesse für LNMO-Kathoden, unter anderem durch das große Potential in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, die vor allem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die technische Überlegenheit der Technologien, da diese dieselbe Energie und Leistung liefern, dabei aber kostengünstiger ist. Darüber hinaus sorgen die LNMO-Materialien für eine um 25 Prozent höhere Betriebsspannung, wodurch der Bedarf an Zellen reduziert wird. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3n4aKO2Nano.mp4 fromJim Collins onVimeo.Nano One meldete am 3. Juni, dass man mit Johnson Matthey eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet hat, unter der die beiden Unternehmen die nächste Generation von Johnson Matthey nickelreichen Kathodenmaterialien entwickeln wollen. Dabei soll Nano Ones One-Pot-Verfahren zum Einsatz kommen. Johnson Matthey ist in der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien, unter anderem bei Batteriematerialien, sehr erfahren. Gegenwärtig errichtet das Unternehmen eine Produktionsstätte in Polen, wo anfänglich 10.000 Tonnen der neuen eLNO Kathodenmaterialien produziert werden sollen. In Finnland soll eine zweite europäische Produktionsstätte entstehen, wo rund 30.000 Tonnen der neuen Kathodenmaterialien entstehen sollen. Für Nano One bedeutet die Kooperation mit Johnson Matthey den wichtigen Schritt nach Europa, nachdem man bislang vor allem mit asiatischen Partnern im Bereich Kathoden kooperierte. Zudem sieht Nano One in Johnson Matthey einen Partner, der ähnliche Werte hinsichtlich Nachhaltigkeit und der Reduktion der Umweltbelastung anstrebt. Die gesamte Mitteilung vom 3. Juni finden Sie hier:https://bit.ly/3ifjpgmNano One Materials teilte am 4. August mit, dass man ein Entwicklungsprojekt mit Saint-Gobain erfolgreich abgeschlossen habe. Aufgrund des Erfolges werden nun weitere Kooperationsmöglichkeiten geprüft. Nano One und Saint-Gobain haben seit Dezember 2018 zusammengearbeitet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3ipX9juAm 11. August hat Nano One ein Update zum zweiten Quartal 2021 veröffentlicht und darin die wichtigsten Meilenstein zusammengefasst. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Barmittel um rund 27,6 Mio. CAD ausgeweitet wurden und man per Ende des ersten Halbjahres über ein Betriebskapital von 55,1 Mio. CAD verfügte. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3jNjwi2Nano One Materials hat am 17. August bekanntgegeben, dass man zusammen mit einem globalen Automobilkonzern das Evaluierungsprogramm für NMC/LMNO-Kathoden ausweiten werde. Im Rahmen dessen sollen wirtschaftliche und umweltrelevante Vorteile der Verfahrenstechnologie von Nano One Materials für die Produktion nickelreicher Kathodenmaterialien bewertet werden. Der Auftrag für die dazu erforderliche Studie wurde an das Ingenieursbüro Hatch vergeben, die auch einen Bericht für den Autokonzern umfasst. Die Kooperation zwischen Nano One Materials und dem Autokonzern wurde bereits im vergangenen bekanntgegeben und wird nun ausgeweitet. Hierbei soll ein technischer Bericht verfasst werden, der ein Kostenmodell zur industriellen Produktion nickelreicher Kathodenmaterialen umfasst. Diese sollen dann an ein Montagewerk für Batterien für E-Autos geliefert werden. Die Studie soll eine Front-End Loading Level-1 Analyse zu Kapitalkosten und Betriebskosten und einen Kostenvergleich von Nano Ones-Verfahren mit konventionellen Verfahren beinhalten. Der CEO von Nano One Materials Dan Blondal begrüßte die Vertiefung der Beziehungen mit dem Autohersteller und teilte mit, dass „aus den Entwicklungen im vergangenen Jahr […] deutlich [wird], dass die Wandlung immer schneller voranschreitet, und der angestrebte industrielle Produktionsumfang um ein Vielfaches höher ist, als noch vor ein paar Jahren angenommen“. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3D9Tv5nBei The EV Supply Chain hat man sich kürzlich mit Nano One CEO Dan Blondal und dem Unternehmensentwicklungschef Paul Guedes zusammengesetzt. In dem Gespräch wurde deutlich, dass sich Nano One einer kommerziellen Vereinbarung mit dem asiatischen Kathodenpartner nähere. Weiterhin würden sich alle Partnerschaften des Unternehmens gut entwickeln. Unter anderem solle sich die Partnerschaft mit Volkswagen gut entwickeln, die Wolfsburger wollen aber über die Details der Kooperation nichts in der Öffentlichkeit lesen. Mehr über das Gespräch können Sie hier lesen:https://bit.ly/3CTovpuNano One Materials hat am 9. September mitgeteilt, dass man den zweiten Meilenstein beim Projekt „Scaling Advanced Battery Materials“ erreicht hat. Das Projekt wird von Sustainable Development Technology Canada und dem Innovative Clean Energy Fund von British Columbia kofinanziert. Mit dem Erreichen des zweiten Meilensteins wurde eine nicht rückzahlbare Vorfinanzierung im Umfang von 1,652 Mio. CAD ausgezahlt. Das Geld dient der Vorfinanzierung des dritten Meilensteins. Laut CEO Dan Blondal hat Nano One mit dem Schritt seinen Prozess für LFP und NMC Kathodenmaterialien gestärkt. Mit dem dritten Meilenstein soll nun die wirtschaftliche Modellierung und eine vergrößerte Demonstration von LFP und NMC erreicht werden. Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials finden Sie hier:https://bit.ly/3ndM5IZNano One Materials hat am 30. September bekannt gegeben, dass man ein im Jahr 2019 gestartetes Kathodenentwicklungsprojekt abgeschlossen habe. Im Anschluss daran wurde nun eine Absichtserklärung mit einem global agierenden Autobauer unterzeichnet, in dessen Rahmen Nano One Materials sich auf kobaltfreie manganreiche Batterien konzentrieren wird und welches durch das patentierte One-Pot-Verfahren ermöglicht werden soll. Die Kooperation mit dem Autobauer umfasst Leistungstest, Wirtschaftlichkeitsanalysen und die Evaluierung einer möglichen kommerziellen Kooperation für die gemeinsam entwickelten Batteriezellen. Die Verwendung von LNMO-Batterien (Lithium-Nickel-Manganoxid) hat aus Sicht von Nano One Materials großes Potential für E-Autos, Energiespeicher, aber auch Unterhaltungselektronik. Die Leistungsfähigkeit soll auf dem Niveau anderer Hochleistungskathoden liegen, ist dabei aber kobaltfrei, nickelarm und ohne überschüssiges Lithium.Zum Einsatz kommen soll dabei auch Nano Ones One-Pot-Verfahren, das für eine erhöhte Haltbarkeit sorgen soll. Das Verfahren ermöglicht laut Nano One die Herstellung der Materialen für die Kathoden aus Metallpulvern und Lithiumcarbonat, womit wiederum Ziele der Kosten-, Energie- und Umweltverträglichkeit in der Lieferkette erreicht werden. Den Namen des OEM und weitere Details hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben. Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3kSK43lAm 4. Oktober teilte Nano One Materials mit, dass man zusammen mit Euro Manganese Anwendungen für hochreines Mangan in Kathodenmaterialien entwickeln wolle. Zum Einsatz sollen dabei auch Nane Ones ptentierte One-Pot-, M2CAM- Nanokristall-Technologien kommen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2Yd5mzKNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 360 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. 