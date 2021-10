Mannheim (ots) - Die letzten 18 Monate haben die Arbeitswelt nachhaltig

verändert. Der Wechsel ins Homeoffice, die Einführung hybrider Arbeitskonzepte

und die intensive Nutzung von Videokonferenz-Tools sind für viele Unternehmen

fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Inwiefern haben diese

Entwicklungen zu einer veränderten Führungskultur geführt und wie nehmen die

Führungskräfte selbst die neue Arbeitsrealität wahr? Antworten auf diese Fragen

liefert die aktuelle Studie des Personaldienstleisters Hays in Zusammenarbeit

mit dem Marktforschungsinstitut Rheingold. Hierzu wurden branchenübergreifend

750 Führungskräfte aus Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden online und in

explorativen Interviews befragt. Die aktuelle Befragung baut auf der Studie

"Anpassung an eine neue Realität - Führung unter Corona" aus dem letzten Jahr

auf.



Optimistischer Blick in die Zukunft







Ganze 79 Prozent der Führungskräfte gibt an, dass ihr Unternehmen gestärkt aus

der Krise hervorgehen wird - verglichen mit der Einschätzung des vergangenen

Jahres hat sich die Entwicklung weiterhin positiv verstärkt. Denn trotz

negativer Auswirkungen wird die Corona-Pandemie insgesamt als Wachstumstreiber

gewertet. Knapp Dreiviertel der Befragten sehen, basierend auf dem

Digitalisierungsgrad, neue Chancen und Innovationspotenziale in der Krise. 84

Prozent wollen den digitalen Wandel vorrangig vorantreiben. Auch das

ortsunabhängige Arbeiten wird Teil der neuen Arbeitswelt bleiben. So haben mehr

als die Hälfte der befragten Unternehmen bereits Homeoffice-Regelungen

eingeführt, wobei eine hybride Lösung mit einer Mischung aus Präsenz- und

Homeoffice-Tagen das gängigste Modell ist. Dabei ist der Mix aus drei Tagen im

Unternehmen und zwei Tagen im Homeoffice der Favorit.



Die Auswirkungen von Corona auf ihre Führungsrolle bewerten die Befragten

ambivalent: Zum einen geben Dreiviertel an, dass sie positiv überrascht sind von

der reibungslosen Anpassung und der selbstständigen Arbeitsweise ihrer

Mitarbeitenden.



Zum anderen gestalteten sich die vergangenen Monate für sie sehr herausfordernd.

Die Etablierung der neuen Arbeitsrealität, der Umgang mit der Unsicherheit und

der gleichzeitigen Forderung nach Orientierung seitens der Mitarbeitenden,

verlangten nach neuen Führungsstrategien. Als besondere Herausforderung

empfanden die Führungskräfte die fehlende räumliche und persönliche Nähe. Hinzu

kommt: Das Führen auf Distanz ist für 70 Prozent der Befragten mit mehr

Zeitaufwand und Organisation verbunden. "Der informelle, persönliche Austausch

fehlt. Die Führungskraft muss nicht nur mehr Zeit für Briefings und Abstimmungen



