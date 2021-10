Ausgedehnter Kupfertrend zeigt Potenzial für neue Entdeckungen auf Sierras Liegenschaft B&C Springs-Mildred; westliches Zentral-Nevada

Surrey, British Columbia, 6. Oktober 2021, Sierra Grande Minerals (das „Unternehmen“ oder „Sierra“) (CSE: SGRO) (OTCQB: SIERF) (FWB: SRR) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse seiner zuvor angekündigten geochemischen Bodenprogramme auf seinen Projekten B&C Springs-Mildred (B&CS-M) im westlichen Zentral-Nevada (siehe Abbildung 1) erhalten hat. Die Liegenschaft B&C Springs und die angrenzenden Mildred-Claims und die Mildred-Mine im Südwesten befinden sich in der südlichen Paradise Range im Fairplay Mining District (Bergbaubezirk), nicht weit östlich der Tagebaugoldmine Paradise Peak. Frühere Explorationsaktivitäten auf B&C Springs konzentrierten sich in unterschiedlichem Maße auf kupfer-molybdän-haltige, nichtedelmetall- und edelmetall-haltige Skarn- und Gangvorkommen, die mit Intrusionen des Buzzard Peak-Stocks in Zusammenhang stehen, die in geschichtete Gesteine, hauptsächlich der Luning-Formation, eingedrungen waren. In Mildred lag der Fokus bisher eher auf Edelmetallen.

Hervorgehobene Ergebnisse aus B&C Springs-Mildred

Auf der Liegenschaft B&C Springs-Mildred wurden insgesamt 544 geochemische Bodenproben entnommen (siehe Abbildungen 2-4). Die Ergebnisse der geochemischen Bodenproben zeigen deutlich, dass die anomale Kupfer- (siehe Abbildung 2), Molybdän- (Abbildung 3) und Silber- (siehe Abbildung 4) Geochemie in B&C Springs eng mit einem westnordwestlich verlaufenden Porphyrgangschwarm in Zusammenhang steht, der den nördlichen Teil der Liegenschaft durchquert. Die anomale Zone ist ausgedehnt und erstreckt sich von der zuvor abgebohrten mit Mo-Cu-Ag vererzten Zone bei B&C Springs im Osten bis über die westliche Grenze der Claim-Gruppe, eine Entfernung von über 4 km. Die anomalen Werte zeigen einen hohen Metallgehalt, mit einer breiten Zone von fast einem Kilometer Breite und vielen Gehalten über 100 ppm Kupfer und bis zu 1200 ppm Kupfer. Erhöhte Ag-, Mo-, Au-, Hg- und Sb-Gehalte werden häufig mit den anomalen Kupfergehalten in Verbindung gebracht, aber dieser Ausdruck ist am deutlichsten in einem halbkreisförmigen „Halo“ um die nördlichen Ränder der Grünstein-„Überdeckung“ der in B&C Springs mit Mo-Cu-Ag vererzten Zone (siehe Abbildungen 2-5). Zusätzliche Claims wurden von Sierra entlang dieses Trends abgesteckt, wodurch sich der Umfang des B&C Springs-Mildred-Pakets auf 4.607 Acres vergrößerte.