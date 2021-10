Der DAX arbeitet seine Korrektur-Ziele ab

Nach dem Test des Juli-Tiefs bei gut 15.000 Punkten und der anschließenden Erholung hat der DAX heute Morgen bereits sein nächstes Etappenziel erreicht. Im Tief fiel der Index bis auf 14.819 Punkte und damit fast genau auf das im Mai erreichte Zwischentief. Diese Marke muss als durchaus bedeutende charttechnische Unterstützung betrachtet werden. Demnach würde ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Niveaus dem DAX weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Die potenziellen Zielmarken der laufenden Korrektur haben wir Ihnen an dieser Stelle bereits genannt. Die 50%-Korrekturmarke bei ca. 13.740 DAX-Punkten und das Hoch des ersten Trend-Bewegungsschubs bei 13.460 Punkten bieten sich bei anhaltendem Verkaufsdruck einfach an. Aus Sicht der Bullen wäre es dabei gut, wenn dieser Kursrutsch möglichst schnell erfolgt und von Panik begleitet wird. Davon ist aktuell aber noch nichts in Sicht, wie u.a. das bei plus 5,65 Punkten liegende Euwax Sentiment zeigt. Die Mehrzahl der Privatanleger an der Börse Stuttgart begreift die aktuellen Rückschläge immer noch als gute Einstiegschance. Was gerade mit Blick auf die Saisonalität auch durchaus so sein kann. Die Gefahren eines sich fortsetzenden Rückschlags sind aber größer geworden.