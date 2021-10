Einzelne Short-Investments sorgen für Outperformance

Während der deutsche Leitindex im Vergleich zur Vorwoche Verluste von 3,2% zu beklagen hat, sind die Kurse bei unserem aus 24 einzelnen wikifolios bestehenden Dachwikifolio um 2,3% gefallen. Die von den jeweiligen Tradern generierte Outperformance seit dem Start Ende 2015 ist dadurch auf jetzt wieder 14,8 Prozentpunkte gestiegen. Im laufenden Kalenderjahr liegen wir aktuell knapp in Front (+9,2% vs. +8,4%).

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection ist von den Rückschlägen an den Aktienmärkten nicht verschont geblieben. Die Rücksetzer fielen auf Wochensicht aber erneut geringer aus als zum Beispiel beim DAX.

Bei der Wertentwicklung der einzelnen Depotwerte sehen wir auf Wochensicht eine Schwankungsbreite, die von minus 5,8% bis plus 2,3% reicht. Überdurchschnittlich stark gelitten haben die Kurse vor allem bei den Tradern, die in ihren Portfolios zumeist voll investiert sind, die einzelnen Positionen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont versehen haben und deshalb auch solche Korrekturphasen bis zu einem gewissen Grad einkalkulieren und aussitzen. In den vergangenen Jahren waren diese Strategien meist von Erfolg gekrönt.

Trotz des schwachen Marktumfelds ist es zwei Kandidaten gelungen, eine positive Wochenperformance zu erreichen. Dabei handelt es sich um die wikifolios Marktsentiment von Florian Bub und Trendfolge Long/Short Smallcap von Stephan Beier. Florian Bub hat seine Investitionsquote im Bereich der Einzelaktien schon länger deutlich reduziert, wodurch sein überschaubarer Maximalverlust (21,7% seit Ende 2012) auch jetzt nicht gestiegen ist. Das Kursplus verdankt er darüber hinaus einem aktuell noch zu 60% gewichteten ETF auf den ShortDAX, der eins zu eins von den fallenden Notierungen des DAX profitieren kann. Ähnlich sieht es Bild bei Stephan Beier aus, der ebenfalls keine nennenswerten Aktienbestände mehr vorhält, allerdings in etwas geringerem Maße auf Rücksetzer an den Aktienmärkten spekuliert.

