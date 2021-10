Volvo Ein spezielles IPO Nachrichtenquelle: Sharedeals | 06.10.2021, 14:59 | | 13 0 | 0 06.10.2021, 14:59 |





Die Börse Stockholm wird in Kürze um die Aktie von Volvo Cars reicher. Das schwedisch-chinesische Unternehmen beabsichtigt dort sein Initial Public Offering mit einer Bewertung in Höhe von 20 Milliarden US$. Dabei strebt der chinesische Großaktionär, der Autohersteller Geely, einen Teil-Exit an.

