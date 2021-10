Herbe Klatsche: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof erklärt Söders Lockdown für rechtswidrig Autor: Tichys Einblick | 06.10.2021, 16:01 | | 75 0 | 0 06.10.2021, 16:01 | Die juristische Rückschau und Aufarbeitung der Coronamaßnahmen läuft – nach eineinhalb Jahren Ausnahmezustand – langsam an. Bisher kassierten Gerichte nur offensichtlich rechtswidrige Erlasse – jetzt geht es an die juristische Substanz. Ein am Montag veröffentlichtes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes macht dort den Anfang. Im März 2020 klagte ein Bürger gegen die bayerische Staatsregierung und ihre Der Beitrag Herbe Klatsche: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof erklärt Söders Lockdown für rechtswidrig erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Max Roland.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer