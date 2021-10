Erneuerbare-Energien-Branche fordert Neustart in Klimaschutzpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband Erneuerbare Energie hat die künftige Bundesregierung zu einem Neustart beim Klimaschutz aufgefordert. In einem am Mittwoch vorgelegten Papier heißt es, den deutschen Unternehmen fehlten weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen und Investitionssignale, um im notwendigen Umfang in klimaneutrale Technologien zu investieren. Politisches Handeln müsse deshalb zügig nachvollziehbare Wege zur Realisierung ehrgeiziger Klimaschutzziele aufzeigen. "Nie wurde eine künftige Bundesregierung deutlicher in die Verantwortung gestellt, in den ersten Tagen einer neuen Legislaturperiode nun auch zielgerichtete Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen."

Als Schlüssel sieht der Verband einen deutlich beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne. Dafür sei innerhalb der ersten 100 Tage der neuen Regierung ein Programm nötig. Der Ausbau des Ökostroms ist in den vergangenen Jahren aus Sicht der Energiebranche und Umweltverbänden nicht schnell genug vorangekommen. Als Hemmnisse gelten lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber auch ein Konflikt zwischen Ausbau und Artenschutz.