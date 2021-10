International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Schule werden neu gestellt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nach 17 Jahren und einer einmaligen Aufbauleistung wird die Schulleiterin der International School Augsburg Cathie Mullen, Deutschlands "dienstälteste" Schulleiterin einer Internationalen Schule, ihr Mandat als Mitglied des Vorstandes aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch zugestimmt und leitet damit eine neue Ära für die International School Augsburg ein, die auf Kontinuität und neue Impulse zur Weiterentwicklung des Geleisteten setzen wird. Gemeinsam mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat im laufenden Schuljahr an einer optimalen Nachfolgeregelung arbeiten. Der Dienstvertrag von Cathie Mullen endet voraussichtlich vorzeitig zum 31. August 2022.Als "Gründungs-Schulleiterin" übernahm Cathie Mullen am 1. Juli 2005 die Leitung der ISA. Im September 2005 startete die Schule unter ihrer Führung mit 63 Schülern in ihr erstes Schuljahr. Der große Erfolg der Schule, die bis heute auf 350 Schüler gewachsen ist, ist maßgeblich ihrem außergewöhnlichen Engagement zu verdanken und trägt ihre Handschrift. Durch ihre empathische Führung hat die gebürtige Irin die ISA zu einer angesehenen Schule auf höchstem akademischem Niveau in der Region entwickelt. Die große Innovationskraft dieser Leistung fand zuletzt sogar beim Innovationswettbewerb TOP 100 Anerkennung, der die ISA als erste Schule überhaupt als TOP100 Innovator 2021 auszeichnete.