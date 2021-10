Wichtige Weichenstellungen nach Berlin-Wahl wohl am Freitag

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Sondierungen zur Regierungsbildung nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus deuten sich für Freitag erste wichtige Weichenstellungen an. Die Grünen als zweitstärkste Partei wollen dann entscheiden, mit welchen anderen Parteien sie in Dreier-Konstellation weitere Sondierungsgespräche führen wollen.

Der Landesvorstand werde die bisherigen bilateralen Sondierungen bewerten und eine Empfehlung abgeben, "in welche Dreiersondierungen wir dann gehen", sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch am Mittwoch nach einem Treffen mit der SPD. Offen blieb, ob ihre Partei zunächst in mehreren Dreier-Konstellationen weiter reden oder sich auf eine Variante konzentrieren will.