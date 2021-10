CO2-neutrale Fertigung im SKODA AUTO Werk Vrchlabí (FOTO)

Mladá Boleslav/Vrchlabí (ots) - > SKODA AUTO Komponentenwerk Vrchlabí produziert

seit Ende des Jahres 2020 CO2-neutral



> CO2-Emissionen wurden insbesondere durch den Umstieg auf erneuerbare Energien

von jährlich 45.000 Tonnen auf 3.000 Tonnen gesenkt



> Weitere Produktionsstandorte des Automobilherstellers ebenfalls auf dem Weg

zur CO2-Neutralität





Als weltweit erster Fertigungsstandort von SKODA AUTO produziert dasKomponentenwerk Vrchlabí seit Ende des Jahres 2020 CO2-neutral. Um dieses Zielzu erreichen, senkte der Automobilhersteller den Energieverbrauch konsequent undstieg auf erneuerbare Energien um. Auf diese Weise konnte das Unternehmen dieCO2-Emissionen am Standort von jährlich 45.000 Tonnen auf aktuell 3.000 Tonnenreduzieren. Verbliebene Emissionen werden mittels Kompensationsmaßnahmen undentsprechenden Zertifikaten ausgeglichen. Am Standort Vrchlabí fertigt SKODAAUTO seit 2012 das automatische 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) DQ200. Täglichentstehen hier 2.300 Einheiten, 2019 wurde das dreimillionste DQ200-Getriebeproduziert.Miroslav Kroupa, Leiter Markensteuerung bei SKODA AUTO, betont: "AlsAutomobilhersteller tragen wir eine besondere Verantwortung für den Umwelt- undKlimaschutz. Mit der CO2-Neutralität unseres Hightech-Standorts Vrchlabí gebenwir die Richtung vor und zeigen, wohin der Weg in den BereichenUmweltverträglichkeit und Energieeffizienz bei uns führt."Seit Ende 2020 produziert das Getriebewerk in Vrchlabí als weltweit ersterStandort von SKODA AUTO CO2-neutral, Mladá Boleslav und Kvasiny werden folgen.In Vrchlabí stammten im vergangenen Jahr 41.500 MWh von 47.000 MWh insgesamtbenötigter Energie aus regenerativen Quellen, das entspricht einem Anteil vonrund 90 Prozent. Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen sanken auf diese Weise von45.000 Tonnen pro Jahr auf nunmehr 3.000 Tonnen.Die verbleibenden CO2-Emissionen werden durch den Kauf vonCO2-Kompensationszertifikaten ausgeglichen. Über die Finanzierung solcherZertifikate unterstützt SKODA AUTO Klimaschutzprojekte wie beispielsweise dieProduktion erneuerbarer Energie in Indien oder den Schutz von Regenwaldflächen.Am Standort Vrchlabí ließen sich durch ein effektives Energiemanagement alleinim vergangenen Jahr mehr als 2.000 MWh Wärmeenergie und fast 1.500 MWhElektrizität einsparen. In der Produktion schloss man ungenutzteHeizungskreisläufe, führte eine intelligente, energieeffiziente Regulierung derRaumtemperatur ein und sorgte für eine spezielle Steuerung des Zuluftstroms.Zudem koppelte man die Beleuchtung zahlreicher Räume an die Betriebszeiten.Bereits seit Anfang 2019 werden im Werk Vrchlabí sämtliche Abfälle aus demProduktionsprozess stofflich oder thermisch wiederverwertet - seit Beginn desJahres 2020 gilt das für alle Produktionsstätten des Automobilherstellers. Seitdiesem Jahr nutzt SKODA AUTO in Vrchlabí CO2-neutrales Methan aus Biogasanlagenanstelle von Erdgas.SKODA AUTO investiert auch an weiteren Standorten konsequent in den Klimaschutz:Unter anderem ging im indischen Werk Pune Ende 2019 eine der größtenSolar-Dachanlagen Indiens in Betrieb. Im Stammwerk Mladá Boleslav entsteht diegrößte Photovoltaik-Dachanlage Tschechiens. Im dortigen Heizkraftwerk werdenbereits heute 30 Prozent des zur Stromerzeugung nötigen Brennmaterials ausnachwachsenden Rohstoffen gewonnen, bis zum Ende des Jahrzehnts sollenausschließlich CO2-neutrale Biomasse und Biogas zum Einsatz kommen. Als weitereMaßnahme plant SKODA AUTO, bis zum Jahr 2030 die Emissionen aus Kühlmitteln undFirmenfahrzeugen weiter zu reduzieren.Darüber hinaus strebt SKODA AUTO an, die Emissionen seiner Fahrzeugflotte bis2030 im Vergleich zum Jahr 2020 um mehr als 50 Prozent zu reduzieren und plant,je nach Marktentwicklung, einen Anteil vollelektrischer Modelle in Europa von 50bis 70 Prozent. Bis 2030 wird das Unternehmen sein Produktportfolio ummindestens drei weitere rein elektrische Modelle ergänzen.Zudem setzt sich SKODA AUTO intensiv für die Wiederaufforstung ein. So pflanztder Automobilhersteller seit 2007 für jedes in Tschechien verkaufte Fahrzeugeinen Baum - bis Ende dieses Jahres werden es insgesamt mehr als eine Millionsein. Auch auf dem Gelände der drei tschechischen Werke tragen mehr als 1.400Bäume und über 27.000 m2 Hecken und Sträucher zum Klimaschutz bei und bietenLebensraum für Insekten und andere Tiere.