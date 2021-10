In der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr galt Teamviewer als Shootingstar an der Börse, weil die Nachfrage nach Computer-Fernwartung und Videokonferenzsystemen dem MDax-Unternehmen einen Boom bescherte. Schon auf dem Höhepunkt des guten Laufs versuchte das Management die Euphorie um die Aktie etwas zu bremsen, blieb für das grundlegende Wachstum aber optimistisch.

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer kämpft weiter mit einem unerwartet mauen Wachstum seiner Geschäfte. Nach dem dritten Quartal musste das Management um Chef Oliver Steil nun die Aussichten bei den Rechnungsstellungen (Billings) und beim Umsatz zusammenstreichen, auch die Profitabilität wird demnach geringer eingeschätzt als bisher. Zur Jahreshälfte hatte der Vorstand des Spezialisten für Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware noch am Ausblick festgehalten, wenn auch mit einem verhalteneren Blick auf die Wachstumspläne - aber auch das abgelaufene Jahresviertel erfüllte die Erwartungen laut ersten Eckdaten nicht. Die Aktie der Göppinger fiel am Mittwoch nach den Nachrichten auf ein Rekordtief.

Mit der Umsatz- und Gewinnwarnung ist nun bei den Anlegern aber endgültig Ernüchterung eingekehrt: Das Papier fiel kurz nach der Mitteilung bis zu 28 Prozent auf das Rekordtief von 17,14 Euro, konnte sich aber in der Folge zumindest wieder etwas erholen. Zuletzt gab das Papier aber immer noch um 24 Prozent auf 18,11 Euro nach. Im Februar hatte die Aktie in der Spitze noch fast 50 Euro gekostet, der Bestwert lag mit 54,86 Euro im Juli 2020 noch darüber. Im September 2019 war Teamviewer mit einem Ausgabekurs von 26,25 Euro an der Börse gestartet.

Die Mittelfristziele kappte das Management wegen der wohl auch anhaltend schwächeren Wachstumsaussichten ebenso. Aus den angepeilten 1 Milliarde Euro Billings im Jahr 2023 wird demnach nichts, nun rechnet Teamviewer für das Jahr 2022 und darüber hinaus mit Wachstum im oberen Zehnerprozentbereich. Der Umsatz dürfte ab kommendes Jahr im mittleren Zehnerprozentbereich wachsen.

Für einen Händler kam die Prognosesenkung zwar nicht gänzlich unerwartet - fiel aber eben doch schlimmer aus als erwartet. Das seien keine gute Nachrichten für die Aktie. Zudem zweifelte der Börsianer am "Marketing-Experiment" des Unternehmens, das seiner Ansicht nach keine Früchte trage. Teamviewer hatte dieses Jahr viel Geld in teure Werbeverträge gesteckt.

Das Management gab sich in einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren ungewohnt zerknirscht, Steil sprach von "sehr schlechten Resultaten" im dritten Quartal, Gaiser von einer großen "Enttäuschung". Zweifel von Analysten an den Wachstumsambitionen für das zweite Halbjahr hätten sich bestätigt, das müsse er zugeben, sagte Steil. Das Unternehmen werde nun auch prüfen, ob es zu schnell zu viel investiert habe, doch das gehe nicht von heute auf morgen. Finanzchef Gaiser räumte ein, dass die Ziele insgesamt zu hoch gesteckt worden seien. Mit den neuen Zielen gehe das Management davon aus, diese auch erreichen zu können.