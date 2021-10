Wasserstoff-Manifest auf The smarter E Europe Restart 2021 vorgestellt

München/Pforzheim (ots) - The smarter E Europe Restart 2021



München, 06. - 08. Oktober



Die ees Europe setzt ein Zeichen für grünen Wasserstoff als Basis für eine

nachhaltige Kreislaufwirtschaft



Im klimafreundlichen Energiemix der Zukunft spielt grüner Wasserstoff eine

entscheidende Rolle. Wichtige Impulse für die Förderung des Energieträgers

liefert jetzt das "Green Hydrogen Manifest", das heute im Rahmen von The Smarter

E Europe Restart 2021 auf der Messe München präsentiert wurde. Die Initiatoren

Hydrogen Europe, Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband DWV,

European Electrolyzer & Fuel Cell Forum EFCF und The smarter E Europe wollen

damit ein klares Zeichen setzen für die Dekarbonisierung und eine nachhaltige

Kreislaufwirtschaft.





Ob "Fit for 55" Package in Europa oder Regierungsbildung in Deutschland: DieWeichen werden gerade neu gestellt - auch für den Energiemarkt der Zukunft. EinSchlüsselelement für ein klimaneutrales Wirtschaftssystem ist grünerWasserstoff. Er ermöglicht die intelligente Vernetzung der Sektoren Strom, Wärmeund Verkehr und ist damit ein zentrales Element für eine zukunftsfähigeEnergieversorgung. "The Green Hydrogen Manifesto" lautet der Titel desManifests, das dazu beitragen soll, grünen Wasserstoff in Europa schnellervoranzubringen. "Mit unserem Manifest wollen wir dazu beitragen, dass grünerWasserstoff bei der aktuellen Neuausrichtung der Politik entsprechendberücksichtigt wird - ob im Energie- oder Wirtschaftssektor", sagt WernerDiwald, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- undBrennstoffzellenverbands DWV. "Denn Wasserstoff, der aus erneuerbaren Quellenhergestellt wird, ist nicht nur wichtig für die Energiewende. Er bietet vorallem auch große wirtschaftliche Chancen für die europäische Union."Europa als Vorbild bei der Wasserstoff-EinführungNeben dem DWV zählen der europäische Dachverband der Wasserstoff- undBrennstoffzellenindustrie Hydrogen Europe, das European Electrolyzer and FuelCell Forum EFCF und The Smarter E Europe, die Innovationsplattform der neuenEnergiewelt, zu den Verfassern des Manifests. Es richtet sich anEntscheidungsträger in der Europäischen Union, sowie nationale Regierungen undPolitiker. "Wir wollen politischen Entscheidern zeigen, wie groß die Bedeutungvon grünem Wasserstoff für die Kreislaufwirtschaft und die Dekarbonisierung ist,und sie zum Handeln bewegen", sagt Jorgo Chatzimarkakis, CEO von HydrogenEurope. "Bei der Einführung dieses Energieträgers muss Europa künftig eineführende Rolle übernehmen und Wohlstand und Perspektiven sichern und ausbauen.