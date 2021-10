Tech Mahindra auf Platz 1 der OneOffice-Ausrichtung für BPS im Horses for Sources Report 2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 06.10.2021, 16:56 | | 15 0 | 0 06.10.2021, 16:56 | Tech Mahindra, ein führender Anbieter von digitalen Transformations-, Beratungs- und Business-Reengineering-Services und -Lösungen, gab heute bekannt, dass sein Zweig für Geschäftsprozess-Outsourcing in der OneOffice-Ausrichtung im Horses for Sources Report 2021 als Nr. 1 eingestuft wurde. Tech Mahindra erreichte Platz 5 unter den Top 10 der Anbieter digitaler Vertragsdienste 2021 und ist für seine umfassende Domain- und horizontale digitale Expertise bei der Bereitstellung von CX-Services für Contact Center bekannt. Tech Mahindra Business Process Services ist für die Bereitstellung intelligenter, intuitiver und strategischer digitaler Contact-Center-Lösungen anerkannt und wurde vom Forschungsteam von Horses for Sources als „ein Digital-First Anbieter mit innovativen Fähigkeiten“ ausgezeichnet. Darüber hinaus stärkt Tech Mahindra seine Marktpräsenz mit menschzentrierten Lösungen durch eine Reihe interner und partnergetriebener Technologielösungen, die auf menschlich inspirierter Intelligenz (KI), intelligenter Analyse und intelligenter Automatisierung basieren. Nachfolgend sind Unterpositionen in den jeweiligen Top-10-Berichten aufgeführt: Platziert als Nr. 1 im Bereich der OneOffice-Ausrichtung

Platziert als Nr. 2 im Bereich Breite und Tiefe der Dienstleistungen

Platziert als Nr. 5 im Bereich der Gesamtinnovation

Platziert als Nr. 6 im Bereich Co-Innovation und Zusammenarbeit

Platziert als Nr. 6 im Bereich Co-Innovation und Zusammenarbeit

Platziert als Nr. 6 im Bereich Wachstum Birendra Sen, Business Leader, Business Process Services, Tech Mahindra, sagte: „Die Business Process Services von Tech Mahindra und seine Portfolioorganisationen haben sich der Bereitstellung einer ganzheitlichen Cloud-basierten digitalen Contact-Center-Lösung verschrieben, die Customer Experience Design, prädiktives und maschinelles Lernen/prozessbasierte Analysen in natürlicher Sprache und intelligente Automatisierungsfunktionen umfasst. Die Anerkennung ist ein Beweis für unser abgerundetes BPS-Portfolio, seine Stärke, Strategie und Vision zur Verbesserung der Customer Experience Services." Tech Mahindra bietet über BIO Agency, BORN Group, Mad*Pow und Eventus maßgeschneiderte hyperpersonalisierte Cloud-basierte Lösungen an, die auf digitale Erlebnisse, Strategie-, Kreativ-, Inhalts- und Handelsangebote für Endbenutzer abzielen. „Für die OneOffice-Ausrichtung kommen der Digital-First-Ansatz von Tech Mahindra und der duale Fokus auf EX und CX bei den Kunden sehr gut an. Dies wird durch eine starke Technologiefähigkeit unterstützt, einschließlich proprietärer Tools und Analyse-Frameworks", sagte Melissa O'Brien, Research Leader, CX-Services. Tech Mahindra Business Process Services bietet Lösungen basierend auf dem AAC-Modell der nächsten Generation, d. h. Analyse, Automatisierung und Beratung, bereitgestellt durch eine hochqualifizierte mehrsprachige menschliche und digitale Belegschaft von mehr als 60.000, die aus 15 Ländern operiert und mehr als zehn Branchen (Kommunikation, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und Konsumgüter, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bank- und Finanzdienstleistungen, Transport, Gastgewerbe und Logistik sowie Fertigung und Betriebsmittel) abdeckt. Treten Sie mit uns in Verbindung unter www.techmahindra.com

