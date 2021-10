KRANJ (dpa-AFX) - Die EU will in Reaktion auf die Corona-Krise und die jüngsten Alleingänge der USA ihre wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeiten stark verringern. Zugleich ist die Staatengemeinschaft jedoch uneins, ob sie ihre Ziele besser als Club der 27, oder erweitert um Staaten wie Serbien und Albanien erreichen kann. Bei einem Westbalkan-Gipfel in Slowenien stellte die EU am Mittwoch sechs Balkanländern einen Beitritt weiter in Aussicht. Hoffnungen auf eine klare zeitliche Perspektive für eine Aufnahme in die EU wurden jedoch nicht erfüllt.

"Ich halte nichts von so einer Deadline, die zum Schluss uns unter Druck setzt", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Gipfel. Sie sei allerdings dafür, dass die EU ihr Wort halte. Wenn die Bedingungen der Union erfüllt würden, müssten Länder beitreten können. Merkel betonte, es gebe "ein immenses geostrategisches Interesse, diese Länder zu Mitglieder der Europäischen Union zu machen" - auch vor dem Hintergrund von Sicherheits- und Verteidigungsfragen.