Paion: Jetzt unbedingt raus oder?

Bei Paion-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Bei einem Absturz der Aktie um rund acht Prozent dürfte das niemanden verwundern. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 1,55 EUR zu haben. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Da hier heute nun eine massive Haltezone unterkreuzt wurde. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 1,61 EUR am 1,61. 1,61X. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Fallen-Angels-Jäger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto „Geiz ist geil“ einen gehörigen Rabatt. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

Fazit: Diese Paion-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.