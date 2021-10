Valneva: Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.10.2021, 17:35 | | 10 0 06.10.2021, 17:35 | Foto: www.anlegerverlag.de Valneva ist heute einer der größten Verlierer am Aktienmarkt. Der Kurs liegt aktuell knapp fünf Prozent im Minus und notiert nur noch knapp über der Marke von 12 Euro. Damit drohen jetzt sogar weitere Kursverluste, obwohl alles in den vergangenen Wochen so verheißungsvoll begonnen hatte. Schließlich wollte der französische Impfstoffhersteller mit seinen Impfstoffen auf Tot-Viren-Basis alle diejenigen Ungeimpften versorgen, die aus Angst vor den von BioNTech und Moderna verabreichten Medikamenten auf mRNA-Basis bislang noch nicht den Schutz in Anspruch genommen haben. Der Zeitplan: Geplant ist seitens Valneva die Ergebnisse der entscheidenden Phase-III-Studie im Oktober zu veröffentlichen. Die Notfallzulassung soll dann noch im vierten Quartal erfolgen. Der Aktienkurs scheint derzeit nicht mehr so recht an den Zeitplan zu glauben, denn heute fällt die Aktie auf den niedrigsten Stand seit 14 Tagen… Tipp für Anleger: Valneva hat durchaus das Potenzial die nächste BioNTech zu werden, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht. Dennoch ist die Situation bei Valneva extrem spannend. Daher haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem exklusiven eBook für Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

