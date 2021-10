Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.973,33 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Marktbeobachtern zufolge können die Anleger Sorgen um Inflation und Konjunktur nicht abschütteln. An der Spitze der DAX-Kursliste befanden sich kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend die Werte von SAP mit über einem Prozent im Plus, direkt vor den Papieren von Qiagen und Bayer. Am Listenende rangierten die Aktien von der Telekom mit über fünf Prozent im Minus, direkt hinter denen von BASF und Porsche. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer.Ein Euro kostete 1,1535 US-Dollar (-0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8669 Euro zu haben.