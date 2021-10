Von Ares Management verwaltete Fonds erwerben Mehrheitsbeteiligung an Apex Clean Energy

Apex Clean Energy („Apex“) und Ares Management Corporation (NYSE: ARES) („Ares“) gaben heute bekannt, dass von der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares verwaltete Fonds und andere Konten eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Apex geschlossen haben. Mit Blick auf das Bestreben von Apex, zu einem reinen unabhängigen Stromerzeuger im Bereich der erneuerbaren Energien (IPP) zu werden, wird die Transaktion das Unternehmen mit zusätzlichem Wachstumskapital ausstatten.

Funds managed by Ares’ Infrastructure and Power strategy have transacted with Apex on numerous power projects, including the 525 MW Aviator Wind—the largest single-phase, single-site wind farm in the United States. (Photo: Business Wire)

Bislang hat Apex Projekte im Kraftwerksmaßstab im Wert von mehr als 9 Mrd. USD vermarktet und verfügt über ein führendes und diversifiziertes Portfolio sauberer Energien mit mehr als 30 GW in der Entwicklung. Apex hat mit Versorgungsunternehmen, dem gewerblichen und industriellen Markt (C&I) und weltweiten Finanzinstituten Geschäfte getätigt. In den letzten zehn Jahren war Apex führend beim Verkauf sauberer Energie an den C&I-Markt.

Die von der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares verwalteten Fonds haben mit Apex bei verschiedenen Energieprojekten zusammengearbeitet, darunter Aviator Wind mit einer Kapazität von 525 MW - dem größten einphasigen Windpark an einem Standort in den Vereinigten Staaten - Lincoln Land Wind mit einer Kapazität von 302 MW und Ford Ridge Wind mit einer Kapazität von 121 MW.

„Apex und Ares vereint das gemeinsame Ziel, den Wandel in Richtung sauberer Energie zu beschleunigen“, sagte Mark Goodwin, President und CEO von Apex Clean Energy. „Die Energiewende ist dringender denn je und die Chance, die sich durch die Dynamik der Branche ergibt, ist sowohl unmittelbar als auch riesig. Apex ist in den letzten zehn Jahren mit Blick auf diesen Anspruch gewachsen und das im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellte frische Wachstumskapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Führungsposition bei der Entwicklung sauberer Energie im Kraftwerksmaßstab in den USA zu stärken, Projekte als IPP zu betreiben und die strategische Expansion in den Bereichen Energiespeicherung, verteilte Energieressourcen und grüne Kraftstoffe zu beschleunigen.“