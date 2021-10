Bayer: Erfolg im Rechtsstreit beflügelt auch die Aktie! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.10.2021, 17:48 | | 0 06.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de An den Börsen dominieren heute allerorten rote Vorzeichen. Beinahe sämtliche Indizes und Einzelwerte notieren im Minus. Das einstige Dax-Sorgenkind Bayer kann dagegen sogar ein kleines Plus verbuchen! Offensichtlich hat der Erfolg in einer Schadenersatzklage in den USA den Aktionären Hoffnung gemacht, dass das leidige Glyphosat-Kapital in Kürze endgültig geschlossen werden kann… Seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme vor drei Jahren sieht sich Bayer immer wieder Schadenersatzklagen wegen Krebserkrankungen in Zusammenhang mit dem Monsanto-Mittel Roundup konfrontiert. Die allermeisten gingen für Bayer verloren. Gestern hat nun die Jury einen US-Gerichts für Bayer entschieden, dass zwischen einer Krebserkrankung eines Jungen und Roundup kein Zusammenhang besteht. Die Aktie reagiert daraufhin mit einem leichten Plus. Fazit: Endlich ein Sieg für Bayer vor Gericht. Hat dieses Urteil nun vielleicht sogar Signalwirkung für zukünftige Prozesse? Ist die Aktie wieder ein Kauf? Oder sehen wir nur ein kurzes Strohfeuer? Angesichts der spannenden Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

