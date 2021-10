Seite 2 ► Seite 1 von 3

Reußenköge/Schipkau/München (ots) - Mit dem Baubeginn in Klettwitz, GemeindeSchipkau, startet die Lausitz in eine grüne Zukunft. Dort, wo sich einst großeBraunkohlebagger durch die Landschaft fraßen, produziert ab 2022 der erste vondrei Solarparks des Energiepark Lausitz regenerative Energie. Insgesamt entstehthier sogar eine Solarleistung von 300 MW und damit eines der größtenSolarprojekte in Deutschland. Der gewonnene CO2-freie Strom fließt insöffentliche Stromnetz, wird an direkte Stromabnehmer geliefert und zu einem Teilin grünen Wasserstoff umgewandelt. Dieser wird dann der örtlichen Industriesowie dem Mobilitätssektor zur Verfügung gestellt.Für den Bau des Energiepark Lausitz ist als Generalunternehmer die Firma GPJOULE mit ihrer Sparte Anlagenbau-EPC verantwortlich, die seit mehr als zwölfJahren erfolgreich Solar-Freiflächenanlagen in Europa und Nordamerikarealisiert. Die GP JOULE Anlagenbau-EPC beschäftigt sich insbesondere mit demEngineering von Großanlagen und damit mit der technischen Planung derGesamtanlage. Zusätzlich spielen in diesem Zusammenhang die Komponentenauswahl,die Auswahl und Partnerschaft mit den Nachunternehmern und die Projektumsetzungeine wesentliche Rolle. GP JOULE übernimmt in diesem Projekt auch dieKommunikation mit dem Netzbetreiber, die Zusammenarbeit mit den örtlichenBehörden im Zusammenhang mit dem Naturschutz und der Ökologischen Baubegleitungsowie die Dokumentation und die Einhaltung des Arbeitsschutzes.Know-how ist gefragtSchon der erste Abschnitt des Solarpark "Klettwitz Nord" wird mit 183.000Modulen und einer Leistung von 90 MW einer der größeren in Deutschland sein."Das Projekt ist auch deshalb bemerkenswert, da hier gleich mehrere erneuerbareEnergieformen zusammenkommen", berichtet GP JOULE-Projektleiterin Anlagenbau,Simone Leins. Denn der Solarpark füge sich in einen bestehenden Windpark ein."Sonne, Wind und Wasserstoff. Das ist der Energiemix der Zukunft", sagt Leins.Dieses nahe Beieinander der Energieanlagen erfordere ein aufwändigeresAnlagenlayout, und auch der Boden sei mit besonderem Augenmerk zu behandeln, dader Park auf einer ehemaligen, nun aufgeschütteten Abraumhalde errichtet wird."Mit so einem Boden, noch dazu in dieser Größenordnung, muss anders umgegangenwerden als mit natürlichem Untergrund", erklärt die Projektleiterin. Doch sei GPJOULE bereits erfahren mit solchen Bedingungen. Denn das Unternehmen baute mitMeuro (ebenfalls in der Gemeinde Schipkau, 70 MW) und Ganzlin