Die Hönle-Gruppe warnt vor einem niedriger als erwartet ausfallenden Ergebnis für das Jahr 2021. „Der Vorstand geht daher davon aus, dass das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2020/2021 nahezu auf Vorjahresniveau liegen wird”, heißt es am Mittwoch vonseiten der Gesellschaft. Zuvor hatte man eine deutliche Ergebnisverbesserung in Aussicht gestellt.Die Planverfehlung begründet das Unternehmen zum einen mit dem Umzug in ein ...