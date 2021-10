Nel ASA: Rette sich, wer kann!

Schlechte Nachrichten für Nel ASA-Aktionäre. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund fünf Prozent abgestraft. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 1,22 EUR. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Derzeit reicht ein Rutsch von rund null Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser Wendepunkt liegt bei 1,21 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs von 1,80 EUR. Für Nel ASA gelten demnach langfristige Abwärtstrends. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 1,37 EUR notiert.

