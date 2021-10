Umfrage der Frankfurter Börse hinsichtlich der DAX-Stimmung. Wo steht der DAX in vier Wochen?

Liebe Leserinnen und Leser,

Schaut man sich die unterschiedlichen Zahlen des Frankfurter Börsensentiments an, dann muss man sich die Frage stellen, ob die privaten Anleger an anderen Börsen handeln als die Profis. Während die Profis immer pessimistischer werden, denken die Privaten nur an ihren Bullenmarkt. Irgendjemand liegt hier richtig falsch.

Der Verhaltensökonom Joachim Goldberg vermutet, dass die privaten Anleger in den vergangenen Handelstagen mit ihren Positionen ins Minus gerutscht sind. In der Vergangenheit war es so, dass kleine Konsolidierungen stets gute Einstiegsmöglichkeiten brachten. So gesehen wären jetzt die Privaten im „Hoffnungsmodus“.