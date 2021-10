Dow Inc. Da liegt Pfeffer in der Luft! Gastautor: Ingmar Königshofen | 06.10.2021, 19:13 | | 67 0 | 0 06.10.2021, 19:13 | Bis ins zweite Quartal dieses Jahres konnte Dow Inc. zulegen und damit ein mittelfristiges Ziel bei 138,2 % Fibo abarbeiten. Die folgenden Monate waren von Abschlägen geprägt, diese treten bislang in einer dreiwelligen Konsolidierungswelle in Erscheinung. Zuvor hatte sich die Aktie bei 56,25 US-Dollar eine äußerst starke Unterstützung gesichert, an derer der Wert nun klebt. Sollten die Ausschläge auf der Unterseite an den Märkten weitergehen, könnte dies weiteres Abwärtspotenzial freisetzen. EMA 200 im Fokus Unter technischen Aspekten wäre ein Test des EMA 50 bei 53,05 US-Dollar gar nicht einmal so schlimm, Hauptsache dort gelingt eine Stabilisierung und anschließender Angriff auf den laufenden Abwärtstrend. Dann hätte die Aktie tatsächlich mittelfristig Anstiegschance bis in den Bereich von 77,72 US-Dollar. Ein Bruch des EMA 200 führt dagegen zu Abschlägen auf 50,00 und darunter 45,93 US-Dollar. Dow (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Fazit: Short-Positionen können natürlich enger abgesichert werden hier könnte man sich am EMA 50 orientieren. Neuerliche Long-Chancen allerdings werden der Aktie tatsächlich erst wieder im Bereich des EMA 200 bei 53,05 US-Dollar zugetraut. Dann wäre ein zeitnaher Test des Abwärtstrends zu favorisieren, sofern eine nachhaltige Stabilisierung am besagten Durchschnitt gelingt. Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet. Dow Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Dow Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer