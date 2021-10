BERLIN/MÜNCHEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Entscheidung von Grünen und FDP für Ampel-Sondierungen mit der SPD zeigen sich in CDU und CSU Unterschiede bei der Bewertung der Konsequenzen. Nachdem Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet seine Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen mit Grünen und FDP deutlich gemacht hatte, sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder: "Wir bleiben zwar gesprächsbereit, aber nicht in einer Art Dauer-Lauerstellung." Der "gesellschaftliche Auftrag" gehe, wenn man die Umfragen sehe, auch "eher an die Ampel". Er stellte die Union auf Oppositionszeiten ein und betonte, jetzt müsse die Realität anerkannt werden. Mehrere FDP-Politiker warfen Söder daraufhin vor, ein noch nicht ganz ausgeschlossenes Bündnis von Union, Grünen und FDP so zu torpedieren.

Die Union hatte bei der Bundestagswahl ein historisches Wahldebakel erlebt. Offen war zunächst, wie sich die Personaldebatte innerhalb der CDU entwickeln würde. Die nächsten formellen Beratungen der CDU-Spitze sind für diesen Montag geplant - dann sollen Präsidium und Vorstand der Christdemokraten in Berlin zusammenkommen.

Laschet - scheidender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen - sagte in Düsseldorf, die Union respektiere, dass es Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP gebe. Seit der Bundestagswahl sei klar: "Wir liegen auf Platz 2." In den Gesprächen mit CDU und CSU habe die FDP "signalisiert, dass es in sehr, sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union". Die Union habe stets deutlich gemacht: "Wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit, aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen", sagte Laschet. Er betonte aber auch: "Wir stehen bereit als Gesprächspartner, CDU und CSU."

Söder wertete die Entscheidung für Ampel-Sondierungen als "De-facto-Absage an Jamaika". Es sei eine klare Vorentscheidung, die man bedaure, aber akzeptieren und respektieren müsse. Fragen zur politischen Zukunft Laschets ließ er unbeantwortet. "Fragen, die die CDU betreffen, muss die CDU diskutieren", sagte Söder. Er betonte nur, er habe mit Laschet in den Vorsondierungen gut harmoniert, Absprachen hätten sehr gut funktioniert.