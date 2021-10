Was ist bloß bei Steinhoff los?

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Steinhoff-Aktionäre. Mit einem Minus von rund vier Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 0,17 EUR. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn Steinhoff rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund sechzehn Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 0,15 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

