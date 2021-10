CREDIT SUISSE stuft EXXON MOBIL CORP auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Manav Gupta

Analysiertes Unternehmen: EXXON MOBIL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 69

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ExxonMobil von 69 auf 73 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ende September habe der Ölkonzern Aussagen zum dritten Quartal gemacht, die ein sehr starkes Jahresviertel erwarten ließen, schrieb Analyst Manav Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen habe er mit dem Investor-Relations-Team gesprochen und seine Berechnungen nun überarbeitet. Er hob seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie für 2022 an und verwies auf höhere Gaspreise und höhere Margen im Raffinerie- und Vertriebsgeschäft./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 18:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.