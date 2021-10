Wasabi Technologies nimmt Roger Biscay von Cisco Systems in den Vorstand auf

BOSTON, 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies , das Hot Cloud Storage Unternehmen , gab heute bekannt, dass Roger Biscay, ein führendes Mitglied der globalen Finanzmärkte, in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Biscay, Senior Vice President und Corporate Treasurer von Cisco Systems, verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Strategie, Organisationsplanung, Finanzmanagement und Compliance in börsennotierten und privaten High-Tech-Unternehmen sowie in gemeinnützigen Organisationen.

In seiner Funktion bei Cisco leitet Biscay ein multidisziplinäres Team mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in 90 Ländern, das für die Bereiche globale Investitionen, Unternehmensfinanzen, Devisen, Cash Management, globales Risikomanagement und Business Resiliency zuständig ist. Darüber hinaus ist er für Technologiearchitekturen und -standards, physische Sicherheit, Incident Management, Sarbanes-Oxley-Kontrollen und die Einhaltung von Vorschriften in seinem Unternehmen verantwortlich.

„Roger bringt einen unvergleichlichen finanziellen und internationalen Geschäftssinn in unseren Vorstand ein, und das zu einem kritischen Zeitpunkt im strategischen Wachstum unseres Unternehmens", sagte David Friend, CEO von Wasabi. „Rogers jahrelange Erfahrung auf den globalen Märkten verschafft uns entscheidendes Fachwissen, wenn wir aggressiv in internationale Märkte vorstoßen und unsere Vision, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Speicherlösungen zu werden, umsetzen."

Während seiner gesamten Laufbahn leitete Biscay wichtige strategische Initiativen zur Maximierung des Shareholder Value, einschließlich der Optimierung des Liquiditätsmanagements, des Ausgleichs von Risiken und Erträgen bei Portfolios verschiedener Anlageklassen und der Entwicklung von Programmen zur Kapitalrückführung an die Aktionäre. Er spielte eine wichtige Führungsrolle im Vorstand bei der Übernahme von Data Frameworks durch Dell Technologies im Jahr 2018 und beim Börsengang der Digital Music Group im Jahr 2006. Bevor er 1999 zu Cisco kam, bekleidete Biscay leitende Positionen auf den Finanzmärkten in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Devisen und Derivate bei großen globalen Finanzinstituten wie der Royal Bank of Canada und Banque Paribas .

„Wasabi ist eines der aufregendsten und wachstumsstärksten Unternehmen, nicht nur auf dem boomenden Markt für Cloud-Speicher, sondern in der gesamten Unternehmenstechnologie", so Biscay. „Die Zusammenarbeit mit dem außergewöhnlichen Führungsteam des Unternehmens, um dessen weitere Marktpräsenz in den kommenden Jahren zu unterstützen, ist eine einmalige Gelegenheit."

Informationen zu Wasabi Technologies:

Wasabi bietet einfachen, zuverlässigen und kosteneffiziente Hot-Cloud-Storage für Unternehmen weltweit. Die Kunden haben damit die Möglichkeit, eine beliebig hohe Datenmenge sicher zu speichern. Sie können jederzeit und sofort darauf zugreifen – zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausgangsgebühren. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, das als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen bekannt ist. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat sich bis heute Finanzierungen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar gesichert. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Boston.

Folgen und verbinden Sie sich mit Wasabi auf Twitter , Facebook , Instagram , und unserem Blog .

Pressekontakt

Kaley Carpenter

Inkhouse for Wasabi

wasabi@inkhouse.com