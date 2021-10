TPG vereinbart Mehrheitsbeteiligung an Nintex, dem Marktführer für digitale Prozessautomatisierung

Thoma Bravo plant, eine neue Eigenkapitalinvestition in das Unternehmen zu tätigen und eine bedeutende Minderheitsbeteiligung zu halten. TPG und Thoma Bravo gehen davon aus, gemeinsam den Erfolg der digitalen Prozessautomatisierung zu beschleunigen.

BELLEVUE, Washington, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nintex, der weltweite Standard für Prozessmanagement und Automatisierung, hat heute eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen an TPG Capital, der Private-Equity-Plattform des globalen Alternative-Asset-Unternehmens TPG, bekannt gegeben. Über seine Plattformen hinweg hat TPG in führende Softwareunternehmen wie C3 AI, Planview, ThycoticCentrify, WellSky und Zscaler investiert. Der derzeitige Mehrheitsinvestor von Nintex, Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma, plant, eine neue Beteiligung an dem Unternehmen zu tätigen und eine bedeutende Minderheitsbeteiligung zu behalten. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.