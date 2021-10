The Cohesive Companies expandieren mit der Übernahme von OXplus und durch die Nachfolge in der Geschäftsführung weltweit im Bereich Transportinfrastruktur

The Cohesive Companies, eine hundertprozentige, aber unabhängig betriebene Geschäftseinheit für digitale Integratoren von Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), dem Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Übernahme von OXplus bekannt, dem führenden Spezialisten für die Verwaltung von Bahnanlagen mit Hauptsitz in Veghel in den Niederlanden. Die Übernahme erfolgt zeitgleich mit der Ernennung von Dr. Mark Bew MBE zum CEO von The Cohesive Companies. Er tritt damit die Nachfolge von Noah Eckhouse an, der nach 17 Jahren herausragender Arbeit bei Bentley Systems in den Ruhestand gegangen ist und 2020 die erfolgreiche Zusammenführung mehrerer Vorgängerunternehmen zu The Cohesive Companies vollzogen hat. OXplus ist die sechste Marke, die sich The Cohesive Companies anschließt, um die Mission zu unterstützen, die besten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ergebnisse für Infrastrukturkunden zu erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211006006038/de/