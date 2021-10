Centessa Pharmaceuticals ernennt David Grainger, PhD, einen führenden Biotech-Unternehmer, zum Chief Innovation Officer

BOSTON und LONDON, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc („Unternehmen“) (Nasdaq: CNTA), ein Unternehmen für Forschung im klinischen Stadium, das sein innovatives, asset-zentriertes Geschäftsmodell einsetzt, um wirksame Medikamente für Patienten zu entdecken, zu entwickeln und letztendlich zu liefern, gab heute bekannt, dass David Grainger, PhD, in die neu geschaffene Position des Chief Innovation Officer berufen wurde. Dr. Grainger wird Mitglied des Führungsteams des Unternehmens und die Gesamtleitung der wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Aktivitäten verantworten. Dr. Grainger wird mit dem wissenschaftlichen Führungsteam in jedem der Centessa-Unternehmen zusammenarbeiten und die wissenschaftlichen Ansätze und Teams anleiten und unterstützen. Zu seinen Aufgaben wird auch die Forschung gehören, wobei er eine zentrale Rolle bei der Festlegung, wie Therapiekandidaten für die Entwicklung ausgewählt und validiert werden, spielen wird.

„David ist seit der Gründung des Unternehmens ein wichtiger Partner und Berater für Centessa und wir freuen uns sehr, dass er in dieser neuen Position Teil unseres Führungsteams wird“, so Saurabh Saha, MD, PhD, Chief Executive Officer von Centessa. „Davids Ernennung stärkt unsere Entwicklung als Unternehmen, da wir uns in den kommenden Monaten und Jahren auf mehrere Meilensteine in unseren klinischen und präklinischen Programmen vorbereiten. Seine Expertise im Bereich Unternehmensgründung wird angesichts der weiteren Evaluierung neuer Kandidaten für die Erweiterung unserer Pipeline besonders wichtig sein.“

„Ich durfte die frühe Gründungsphase von Centessa unterstützen, die schließlich in einem Portfolio von 16 Programmen mit wirklich exquisiter Biologie gipfelte", so Dr. Grainger. „Ich bin begeistert von den Chancen, die vor uns liegen, und freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Unternehmen, dem Führungsteam von Centessa und dem Vorstand, die uns zu weiteren Fortschritten und Innovationen führen wird.“

Dr. Grainger wechselt von Medicxi, wo er Mitbegründer und Chief Scientific Advisor war, zum Unternehmen und wird dort weiterhin in beratender Funktion tätig sein. Er war Vorsitzender und CEO mehrerer Portfoliounternehmen von Medicxi und Mitbegründer des Foundation Institute for 21st Century Medicine. Dr. Grainger hat im Laufe seiner Karriere 28 Biotechnologieunternehmen mitgegründet.