Momentum Dynamics wird ein Kernmitglied von CharIN

Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Momentum wird Einblicke in Standards

und bewährte Praktiken bei der Anwendung von induktiven Ladesystemen für leichte

und schwere Nutzfahrzeuge auf der Grundlage kommerzieller Kundensysteme in

Europa und Nordamerika geben



CharIN gibt bekannt, dass Momentum Dynamics als Kernmitglied beigetreten ist.

Andy Daga, CEO und Gründer von Momentum: "Wir freuen uns, dass wir ein

Kernmitglied von CharIN werden und zu einer CCS-konformen vollautomatischen

induktiven Ladetechnologie beitragen können, die die Einführung aller Arten von

Elektrofahrzeugen auf allen Leistungsstufen beschleunigen wird. Die Nachfrage

nach vollautomatischen induktiven Ladevorgängen für Flotten, Personenfahrzeuge,

Industriefahrzeuge und autonom fahrende Fahrzeuge steigt rapide an. Wir wollen

sicherstellen, dass die natürliche Entwicklung der technischen Fähigkeiten

sicher und effektiv bleibt und mit dem CCS-Standard übereinstimmt, den CharIN so

erfolgreich gefördert hat."







ICNIRP-Grenzwerten für Magnetfeldemissionen, und das Unternehmen hat erfolgreich

eine ausgereifte induktive Ladetechnologie an Kunden vermarktet, die für alle

Fahrzeugtypen, alle OEMs und alle Leistungsstufen geeignet ist. Dazu gehört ein

modulares System, das kostengünstig für jeden EV-Anwendungsbereich skaliert

werden kann. Laut Daga ist dies "nicht nur eine Lösung für Personenkraftwagen,

sondern auch für alle Arten von Nutz- und Flottenfahrzeugen, insbesondere dort,

wo eine hohe Auslastung, Zuverlässigkeit und reduzierte Betriebskosten

erforderlich sind."



Das modulare induktive Laden verspricht, ein Kernziel von CharIN zu

beschleunigen, nämlich die Entwicklung von Ladesystemen der Megawattklasse. Beim

automatischen Betrieb entlastet das induktive Laden die Betreiber von vielen

technischen Hürden und Benutzerbedenken, die konduktive Ladegeräte bei diesen

sehr hohen Leistungen mit sich bringen. Darüber hinaus ermöglichen modulare

induktive Ladegeräte eine nahtlose Interoperabilität und gemeinsame Nutzung von

Ladegeräten für alle Arten von Elektrofahrzeugen.



Die induktive Aufladung war von Anfang an ein Ziel von CharIN. Momentum befindet

sich seit einiger Zeit in Gesprächen mit CharIN, und diese Ankündigung stellt

eine noch nie dagewesene Gelegenheit dar, die Mission von CharIN schneller

voranzutreiben.



Kabelloses Laden hält Flotten in Bewegung



Induktives Laden für Elektrofahrzeuge ermöglicht automatisches Laden während des

ununterbrochenen Fahrzeugbetriebs. Wenn Sie ein persönliches E-Fahrzeug fahren,

können Sie ohne nachzudenken aufladen; der Ladevorgang beginnt, sobald Sie

parken, ohne dass Sie den Fahrzeugschlüssel ziehen oder einen Knopf drücken

müssen. Wenn Sie ein Flottenbetreiber sind, spielt es keine Rolle, wie viele

Fahrzeuge im Einsatz sind, ihr Betrieb wird durch den Ladevorgang nicht

beeinträchtigt. Sie können die Reichweite erhöhen, indem Sie entlang einer Route

laden - automatisch und bei jedem Wetter. Wenn Sie von einem Depot, einem Hafen

oder einem Distributionszentrum aus operieren, erhöht sich die Zuverlässigkeit,

da Ihre Betriebsroutine nicht gestört wird und die Herausforderung des

Kabelmanagements entfällt.



Informationen zu CharIN



CharIN ist der führende globale Verband mit über 200 Mitgliedern , der sich für

die Förderung globaler Standards für Ladefahrzeuge aller Art einsetzt, wobei der

Schwerpunkt auf der Interoperabilität liegt. Die Organisation dient auch als

Forum für Zulieferer, Erstausrüster und Fuhrparks, um gemeinsam an bewährten

Verfahren für die Ladeinfrastruktur von Fahrzeugen zu arbeiten.



Informationen zu Momentum Dynamics

Momentum Dynamics ist ein marktführender Originaltechnologie-Entwickler von

effizienten, automatischen, kabellosen Ladesystemen für die Automobil-,

Transport- und Logistikbranche mit realer Technologie im Betrieb, die die

Fähigkeit und den Bedarf für schnelles, automatisches Gelegenheitsladen von

Elektrofahrzeugen beweist.

www.momentumdynamics.com



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1492084/Momentum_Dynamics_Corporation_Logo.jpg

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3314523-1&h=1503722774&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3314523-1%26h%3D1340889452%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1492084%252FMomentum_Dynamics_Co

rporation_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F14

92084%252FMomentum_Dynamics_Corporation_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.

com%2Fmedia%2F1492084%2FMomentum_Dynamics_Corporation_Logo.jpg)



Pressekontakt:



Mr. Steve Aaron

SRA Communications

(717) 554-8614

steve@SRACommunications.com

www.MomentumDynamics.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155049/5039801

OTS: Momentum Dynamics Corporation





