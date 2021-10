Regelmäßig blicken die Experten von Moventum AM auf die weltweiten Märkte und kommentieren das Geschehen.

Luxemburg, 07. Oktober 2021 – Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Tagen massiv nachgegeben, eine Korrektur ist eingeläutet. „Nach den Höhenflügen der vergangenen Monate ist das durchaus gesund und eröffnet danach neue Performance-Chancen“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Die stark steigenden Energiepreise könnten allerdings zu einer dauerhafteren Eintrübung führen.“

So vervierfachte sich der Gaspreis in diesem Jahr. Dies wiederum führte bei großen Abnehmern zu einem Ausweichen auf Öl und trieb dadurch den Ölpreis in die Höhe. „Interessant zu sehen ist, dass vor allem nur in Europa der Gaspreis so stark gestiegen ist“, sagt Gerlinger. „Hier scheinen zusätzlich Einschränkungen bei den Lieferungen eine Rolle zu spielen.“ Trotzdem bleibt auch in anderen Teilen der Welt der Energiehunger groß.