Wurde Gold schon ausreichend mit Missachtung gestraft?

Das letzte Goldpreishoch sei schließlich nur ungefähr ein Jahr her und es sollte nicht lange dauern, bis das gelbe Metall dieses Niveau wieder erreicht, so die Experten. Gold habe in den vergangenen Jahren eine stärkere Performance hingelegt als fast alle anderen, bedeutenden Rohstoffe, hieß es.

Das derzeitige Goldhoch liegt bei mehr als 2.060 USD pro Unze und wurde im August vergangenen Jahres erreicht. Aktuell schwankt der Goldpreis um die Marke von 1.750 USD pro Unze. Doch obwohl das Edelmetall 2021 nicht richtig in Schwung gekommen ist, befinde es sich weiterhin in einem Bullenmarkt so Bloomberg Intelligence.

Eine Korrektur innerhalb dieses Trends, erläuterten die Analysten weiter, verbessere den relativen Wert des gelben Metalls. Nach Ansicht von Bloomberg Intelligence werde Gold derzeit zu wenig beachtet. Angesichts der sich andeutenden, anhaltenden Volatilität der Aktienmärkte aber sollte das Edelmetall nach Ansicht der Experten im vierten Quartal profitieren können.

Die Frage sei, so Bloomberg weiter, ob Gold schon die maximale Missachtung erfahren. Das scheine nötig, damit das Edelmetall seine Rallye wieder aufnehmen könne. Bislang hat Gold ein schwaches Jahr 2021 hinter sich, konnte trotz Inflationsängsten und hoher Verschuldungsniveaus kaum neue Käufer anziehen. Im bisherigen Jahresverlauf steht so ein Verlust von mehr als 7% zu Buche. Zudem scheiterte der Goldpreis immer wieder an der Marke von 1.800 USD pro Unze.

Das größte Hindernis für Gold sind nach Ansicht von Bloomberg Intelligence die starken US-Aktienmärkte, die seit dem Tief des Jahres 2020 keinen richtigen Rücksetzer mehr erlebt hätten. Sollten die Aktienmärkte aber in eine „wackeligere“ Phase übergehen, so die Analysten, seien Gold, Anleihen und Bitcoin am besten für eine Outperformance positioniert. Die Frage sei, ob Gold am Tiefpunkt angekommen sei. Die Experten halten diesen auf jeden Fall für nahe.

