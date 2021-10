Time Out stellt die aktuell coolsten Stadtviertel der Welt vor

Nørrebro, Copenhagen credit Giuseppe Liverino, Copenhagen Media Center

Seit 2018 stellt Time Out eine Liste der coolsten Stadtbezirke der Welt zusammen - World's Coolest Neighbourhoods. Diese basiert auf den Antworten einer Umfrage von Time Out Index, kombiniert mit dem Fachwissen des internationalen Netzes von lokalen Redakteuren und Städte-Experten von Time Out. In diesem Jahr nominierten mehr als 27.000 Stadtbewohner der Welt ihre Nachbarschaften als coolste, am stärksten unterbewertete und kulturell spannendste Stadtbezirke. Bei der Erstellung der endgültigen Rangliste bewerteten die lokalen Fachredakteure und Journalisten von Time Out die Stadtviertel nach Atmosphäre, Gastronomie, Nachtleben, Kulturangebot, Gemeinschaftsgeist und Widerstandsfähigkeit. Ebenfalls berücksichtigt wurden Nachhaltigkeit, innovative grüne Initiativen und sonstige Faktoren, die ein stressfreies Leben begünstigen.

Nørrebro ist ein vielfältiger Distrikt, wo Geschichte und supermoderne Architektur an der Nordseite der Seen von Kopenhagen zusammentreffen, und hier gibt es wirklich alles. In einer Stadt, die auf ihre Gastronomie-Szene stolz ist, hat Nørrebro in diesem Jahr eine Flut von Neueröffnungen erlebt: von Bäckereien bis hin zu Weinbars, jeweils mit einem Fokus auf lokale, saisonale (vielfach selbstgesammelte) Produkte. Der Bezirk war in diesem Sommer der Veranstaltungsort der Pride-Demonstration, als WorldPride nach Kopenhagen kam - das bedeutendste LGBTQ+ Event der Welt. In einem Jahr, in dem Gemeinschaft einen höheren Stellenwert hatte als je zuvor, besteht in Nørrebro kein Mangel an innovativen Initiativen, darunter der autofreie Sonntag von Nørrebrogade, wo der Verkehr durch Live-Musik und Flohmärkte ersetzt wird, und Usynglige Stier („Unsichtbare Wege“), eine interaktive Kunstausstellung, die Spaß und Farbe in die schutzbedürftigsten Gebiete des Stadtbezirks bringt.