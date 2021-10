Paukenschlag bei Varta! Unternehmen will richtig angreifen!

Das ist mal eine echte Hammermeldung! Am Kapitalmarkttag des Unternehmens kündigte der Vorstand an, jetzt in einem der größten Wachstumsmärkte überhaupt so richtig angreifen zu wollen. “Varta hat Erfahrung in der Produktion kleiner Lithium-Ionen-Zellen gesammelt” so CFO Armin Hessenberg. Diese Erfahrung wolle man nun für den Einstieg in einen Riesenmarkt nutzen. Doch worum geht es genau?

Varta hat sich entschieden, in den Bau von Akkus für Elektroautos einzusteigen! Schon am Jahresende soll die Produktion der ersten V4Drive-Zellen starten, ehe der Konzern zwei Jahre später die Massenproduktion anstrebt. Diese Nachricht trifft auch der Börse auf fruchtbaren Boden. Denn vorbörslich notiert Varta heute Morgen fast zwei Prozent im Plus. Der aktuelle Kurs liegt derzeit bei 115,85 Euro.

