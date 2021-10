WDP Buys Lokeren Site Through EUR 25.7 Million Capital Increase Autor: PLX AI | 07.10.2021, 08:38 | | 27 0 | 0 07.10.2021, 08:38 | (PLX AI) – WDP acquires site along E17 motorway in Lokeren through capital increase of 25.7 million eurosWDP issues 769,186 new WDP shares to (rounded) 33.38 euros per shareThis acquisition was done through a contribution in kind of the site to WDP … (PLX AI) – WDP acquires site along E17 motorway in Lokeren through capital increase of 25.7 million eurosWDP issues 769,186 new WDP shares to (rounded) 33.38 euros per shareThis acquisition was done through a contribution in kind of the site to WDP … (PLX AI) – WDP acquires site along E17 motorway in Lokeren through capital increase of 25.7 million euros

WDP issues 769,186 new WDP shares to (rounded) 33.38 euros per share

This acquisition was done through a contribution in kind of the site to WDP in exchange for the new WDP shares Warehouses De Pauw Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Warehouses De Pauw Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer