Pricefx wurde bei der IDC MarketScape-Studie 2021 über Optimierungs- und Managementanwendungen für Preise im B2B-Geschäft als „Leader“ eingestuft

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der IDC MarketScape-Studie „Worldwide B2B Price Optimization and Management Applications 2021 Vendor Assessment“ als „Leader“ eingestuft wurde (Dokument-Nr. US46742021, September 2021). Der Bericht hebt die KI-optimierten Produktinnovationen von Pricefx hervor, die durch die Übernahme von Brennus Analytics entstanden sind, die Erweiterung der Serviceleistungen des Unternehmens um das Plasma-Benchmarking und die Konzentration auf die Erzielung der schnellstmögliche Erreichung der Wertschöpfung.

Die IDC MarketScape-Studie 2021 über Optimierungs- und Managementanwendungen für Preise im B2B-Geschäft liefert einen Überblick über die neuesten Trends im Bereich der Preisoptimierung, Empfehlungen für Unternehmen, die den Einsatz von Preisoptimierungslösungen in Betracht ziehen, sowie ein Profil mit der grafischen Positionierung der Anbieter. In der Fünf-Punkte-Wertung erhielt Pricefx hohe Bewertungen in den Bereichen Gesamtkosten (TCO), Kundenzufriedenheit und Produktinnovation. Darüber hinaus hebt der Bericht die folgenden drei Bereiche als wichtigste Stärken von Pricefx hervor:

Grad der erzielten Wertschöpfung – Die Kunden gaben Pricefx hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses eine hohe Wertung. Sie nannten kurze Amortisationszeiten (sechs Monate) und den Zugriff auf ein engagiertes Schulungs- und Supportteam, das ihnen eine schnelle Wertschöpfung ermöglicht.

Flexibilität bei der Preisgestaltung – Die Kunden gaben Pricefx dafür, dass das Unternehmen sie beim Management und bei der Optimierung ihrer Preise mithilfe nur einer zentralen Anwendung auf effiziente Weise unterstützt, eine hohe Wertung. Sie gaben an, dass die Aktualisierungsraten bei der Preisgestaltung deutlich verbessert wurden, ohne die Genauigkeit der bisherigen Best-Case-Methoden zu beeinträchtigen. Zudem gaben sie an, dass sie auf einfache Weise Preissimulationen durchführen können.

Innovation – Pricefx hat sich in jüngster Zeit intensiv für Innovationen eingesetzt und seine Technologiebasis, seine Kompetenzen und Partnerschaften erweitert. Neben der Erweiterung seines auf den Einzelhandel ausgerichteten Funktionsspektrums und seines Kundenstamms aus dem Einzelhandelsbereich hat Pricefx auch die KI-basierte Preisgestaltungstechnologie von Brennus Analytics übernommen.

„KI wird bei der Preisgestaltung zu einer immer wichtigeren Komponente. Deshalb benötigen Unternehmen eine bewährte, innovative Lösung, die sich an schnelle Marktveränderungen anpassen kann und profitables Wachstum fördert“, so Ronak Sheth von Pricefx. „Die Ernennung zum «Leader» in der IDC MarketScape-Studio ist eine sehr große Ehre. Sie bestätigt, dass unsere Kunden aus unserer Lösung unmittelbar Nutzen ziehen, dass wir bei der Preisgestaltung der nächsten Generation wegweisend sind und dass unsere Kunden dadurch in der Lage sind, in ihrer jeweiligen Branche konkurrenzfähiger zu agieren und ihre Wettbewerber zu übertreffen.“