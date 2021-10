Auch für die kommenden Jahre erwarten die meisten Analysten für die großen US-Technologiekonzerne überdurchschnittliche Gewinne. Viele aus der Coronapandemie hervorgegangenen Trends werden auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ein Problem stellt die Diskussion um eine allfällige politische Regulierung der Konzerne in den USA dar. Auch die Tendenz zu steigenden Anleiherenditen lastete die letzten Wochen auf den Kursen von Big Tech. Die Aktien von Apple sind mit einem Abschlag von knapp elf Prozent von ihrem Rekordhoch im September im Korrekturmodus. Am Optimismus der Analysten rüttelt die jüngste Bewegung aber kaum. Bei den fünf großen US-Tech-Werten überwiegen die Kaufempfehlungen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild legt der Kurs der Apple-Aktie eine Korrektur im Aufwärtstrend hin und nähert sich stetig dem Supportbereich am Level von 135,27 US-Dollar an. Auf diesem Niveau spielt auch die untere Begrenzung des Trendkanals eine stützende Rolle. Der Kurs könnte nach dieser einmonatigen Korrektur auf dem Level von 135 US-Dollar einen Boden ausbilden und wieder nach oben tendieren. Kurzfristig scheint es, dass die Tech-Party ein Ende hat, nachdem die Großen US-Technologiewerte die Wallstreet im September enttäuschten. Die Unterstützung könnte ähnlich der Kurssteigerung vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 Ende Oktober erfolgen. Unterm Strich ist der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt und der Kurs sollte mittelfristig weiter zugewinnen. Als Ziel könnte das Niveau bei 156,97 US-Dollar dienen.