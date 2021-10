Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Andritz Gets Order from SCA at Sundsvall Pulp Mill (PLX AI) – Andritz receives order for a major disc filter rebuild from SCA at their pulp mill in Ortviken, Sundsvall, Sweden. The SCA Pulp facility at Ortviken, Sundsvall is expected to be operational by the beginning of 2023