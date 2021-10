EQS-News Sunrise We: Neu mit allen Vorteilen von Sunrise und UPC Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 07.10.2021, 09:15 | | 30 0 | 0 07.10.2021, 09:15 | EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sunrise We: Neu mit allen Vorteilen von Sunrise und UPC



07.10.2021 / 09:15



Ab 11. Oktober 2021: Sunrise UPC vereint erstmals alle Vorteile aus dem Zusammenschluss im Sunrise We Angebot: mehr Netz, neues TV, bessere Combos.

Mehr Netz: Sunrise UPC bietet das beste Breitbandnetz der Schweiz - mit dem schnellsten und zuverlässigsten 5G-Netz im Mobilfunk (connect Heft 1/2021) und ebenso mit dem Glasfaser- und Kabelnetz, wie der jüngste Breitband-Benchmark 2021 des PC Magazins und von PCgo zeigt. Mit seinem Fiber-Hybrid-Netz inklusiv 5G bietet Sunrise UPC Gigaspeeds für über 90% der Haushalte.

Neues TV: Das neue Sunrise TV bietet erstklassige, personalisierte Unterhaltung. Die umweltfreundliche, prämierte TV Box (IPTV) wird von der neuen Sunrise UPC TV App ergänzt, basierend auf der bewährten Plattform von UPC.

Bessere Combos: Sunrise We Mobile und We Home kombiniert, gibt es mit CHF 25.-/Mt. dauerhaftem Preisvorteil. Die We Combos bieten das Rundum-Sorglos-Paket für den ganzen Haushalt. Neu mit dem kostenlosen We Benefit Sunrise surf protect fürs sichere Surfen zuhause und unterwegs. Das kostenlose Family Roaming innerhalb Europa und den USA bleibt bestehen. Neu kommunizieren Kids innerhalb der Familie unlimitiert und ohne Zusatzkosten dank We Mobile start young mit 50% Rabatt (CHF 10.- statt CHF 20.-/Mt.) lebenslang.

Startpromotionen: Neukundinnen und -kunden erhalten bei den We Combo Angeboten rund 40% Rabatt. Bestehende Kundinnen und Kunden profitieren beim Kauf eines ergänzenden We Home oder We Mobile Abos am meisten und erhalten zusätzlich einen weiteren Preisvorteil von bis zu CHF 10.-/Mt. «Wir sind weiterhin schnell unterwegs, um den Kundinnen und Kunden noch mehr Vorteile aus dem Zusammenschluss zu bieten. Mit dem erweiterten Sunrise We Portfolio profitieren die Sunrise Kundinnen und Kunden erstmals von unserem gemeinsamen Sunrise UPC Netz, der TV-Plattform sowie attraktiveren Mobile- und Festnetz-Kombis, privat und geschäftlich. Wir bauen damit unsere Position als führender Konvergenzanbieter der Schweiz weiter aus», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC.





