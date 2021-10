07.10.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) will Wasserstofflösungen „gesellschaftsfähig machen“. Und natürlich dabei sich für Plug Power ein grosses Stück des Kuchens „sichern“.

Plug Power ist derzeit der Wasserstoffwert, der konsequent abliefert. US-Infrastruktur mit den ehrgeizigen Produktionszielen – on track. Europäische Grossprojekte mit Renault und Acciona – on track. Europäischen Markt ausbauen – Europazentrale inclusive Service, Forschung und Schulung kommt nach NRW. Und jetzt kann Plug Power den lang erwarteten Start der SK Group Zusammenarbeit „vor Ort in Südkorea“ melden: Nachdem Anfang des Jahres sich die SK Group mit 1,6 Mrd USD an Plug Power beteiligt hatte, um die „gemeinsame Eroberung des asiatischen Marktes“ zu zementieren, fehlten bisher die konkreten, grossen Schritte.

Südkoreas Wasserstoffprogramm ist ambitioniert und bietet riesige Chancen

Selbstverständlich hat die Chancen nicht nur die SK Group – ein grosses Konglomerat Südkoreas – erkannt, sondern weltweit stürzen sich die bekannten Player, wie Linde, auf den H2-Kuchen, der sich in dem asiatischen Staat bietet. Industriepolitik, die auch darauf abzielt, in Asien zu „dem“ Wasserstoff-Technologie-Lieferanten/Hub zu werden. Plug Power als Technologielieferant und den Erfahrungen in der Serienproduktion von Brennstoffzellen , H2-Infrastruktur und Elektrolyseuren und die SK Group mit starker Stellung u.a. in der Schifffahrt, Infrastruktur, Energie, Handel und enger lokaler Vernetzung haben nun feierlich den Start für die gemeinsame Grossserien-Produktion von Brennstoffzellen, H2-Tankstellen und Elektrolyseuren in Südkorea gemacht.

Gigafactory wird gebaut – 2024

Das Joint Venture, 51 % SK Group und 49 % Plug Power mit gleichberechtigter Führung und Einstimmigkeitsprinzip bei wichtigen Entscheidungen, will 2024 in einer Metropolregion Südkoreas eine „Gigafactory“ für Brennstoffzellen und Elektrolyseuren bauen. Abgedeckt werden soll der Heimatmarkt und „der rest Asiens“. Weiterhin soll das Joint Venture die Versorgung von rund 100 H2-Tankstellen landesweit mit von SK produziertem Wasserstoff gewährleisten.