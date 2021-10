Die Lufthansa Aktie kam zuletzt im Zuge der nun beendeten Kapitalerhöhung zwar noch einmal unter Druck, konnte die Abwärtsbewegung aber schon spürbar oberhalb des Mitte September erreichten Jahrestiefs (5,567 Euro) wieder abfedern. Der Bereich bei 5,77/5,82 Euro erwies sich in den letzten Handelstagen als charttechnische Unterstützung. So auch am Mittwoch, als die Lufthansa Aktie vom Tagestief bei 5,818 Euro nach oben abprallte und ...