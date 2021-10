Am Aktienmarkt geht es heute wieder bergauf - zunächst. Verantwortlich dafür sind zwei Politiker: gestern Putin mit seinen Aussagen, die die Energiepreise wieder fallen ließen und damit die Inflations-Sorgen am Aktienmar

Am Aktienmarkt geht es heute wieder bergauf - zunächst. Verantwortlich dafür sind zwei Politiker: gestern Putin mit seinen Aussagen, die die Energiepreise wieder fallen ließen und damit die Inflations-Sorgen am Aktienmarkt dämpften. Dann später der Führer der US-Republikaner Mitch McConnell, der ein Einlenken in Sachen US-Schuldenobergrenze signalisierte und damit für weiter steigende Kurse sorgte. Aber Vorsicht: der Deal zwischen Republikaner und Demokraten ist alles andere als sicher (es handelt sich eher um eine Falle für die US-Demokraten!), das wird noch ein harter Ritt. Das gilt auch für die Märkte - die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, selbst wenn es heute deutlich nach oben gehen sollte..

