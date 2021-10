Die Vaudoise-Gruppe setzt sich für den Schweizer Tennisnachwuchs ein

Ab Januar 2022 wird die Vaudoise-Gruppe für drei Jahre Hauptpartner Nachwuchs bei Swiss Tennis. Der Schweizer Versicherer engagiert sich bei allen Tennis-Events für Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren und übernimmt das Namenssponsoring: Vaudoise Kids Tennis, Vaudoise Team Cup, Vaudoise Junior Cup, Vaudoise Junior Interclub und Vaudoise Junior Champion Trophy. Ausserdem ist die Vaudoise-Gruppe Tie Partner der Schweizer Tennisveranstaltungen Davis Cup und Billie Jean King Cup. Die Vaudoise-Gruppe ist bereits seit Januar 2021 im Tennis aktiv als Partner von GotCourts, einer der grössten Tennisgemeinschaften der Schweiz. Mit diesen Engagements will die Vaudoise-Gruppe den Tennissport in der Schweiz aktiv fördern und junge Tennistalente langfristig unterstützen.

Direkte Unterstützung für die Tennischampions von morgen: Dominic Stricker

Sieger des Junior-Turniers von Roland Garros 2020 im Einzel und Doppel. 19 Jahre alt, aus Münsingen (BE). Er ist 1 m 82 gross und Linkshänder. Diesen Sommer gewann er im Alter von 18 Jahren seinen ersten Doppel-Titel auf der ATP Tour in Gstaad. Damit wurde er zum jüngsten Champion des Turniers und übertraf somit Roger Federer, der im Alter von 19 Jahren sein erstes Turnier im Doppel gewann. Dominic Stricker wird ab Januar 2022 für drei Jahre von der Vaudoise-Gruppe auf seinem Weg an die Tennisspitze unterstützt. Darüber hinaus fördert die Schweizer Versicherung eine junge Spielerin, einen weiteren Schweizer Tennis-Shootingstar. Ihr Name wird demnächst bekanntgegeben.