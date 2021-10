Wien (APA-ots) -



* Rekordanstieg des globalen Geldvermögens

* Österreicher:innen besitzen im Schnitt 63.590 Euro pro Kopf - Platz 16 im internationalen Vergleich

* Vermögensungleichheit wird durch die Pandemie auf lange Sicht zunehmen

* Viel Zuversicht für die Wirtschaftsentwicklung 2021

Das globale Geldvermögen stieg im Corona-Jahr 2020 um eindrucksvolle 9,7 Prozent und erreichte damit erstmals die magische Marke von 200 Billionen Euro. Dies geht aus dem aktuellen "Allianz Global Wealth Report" hervor, der alljährlich Geldvermögen und Verschuldung der privaten Haushalte in rund 60 Ländern analysiert. Lockdowns reduzierten weltweit die Konsumgelegenheiten drastisch, gleichzeitig mobilisierten Geld- und Fiskalpolitik ungeahnte Summen zur Unterstützung der Märkte und Menschen. Das Ergebnis: Frisch angesparte Gelder schnellten um 78 Prozent in die Höhe, Bankeinlagen weltweit stiegen erstmals zweistellig (11,9 Prozent) und die Zuflüsse in Bankkonten verdreifachten sich nahezu. Getrieben von der Börsenentwicklung legte auch die Vermögensklasse der Wertpapiere global um 10,9 Prozent zu.