- Neue Studie bewertet Ziel als herausfordernd, aber erreichbar

- Großteil der Investitionen von im Schnitt 191 Mrd. EUR pro Jahr fallen ohnehin

an

- Investives Plus für die Klimaneutralität liegt bei 72 Mrd. EUR p.a. und

eröffnet grüne Wachstumschancen



Deutschland will bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden. Technisch

ist dieses Ziel erreichbar, es erfordert jedoch eine umfangreiche Transformation

in allen Wirtschaftssektoren, vom Verkehr über die Industrie bis hin zu den

privaten Haushalten. In welchem Umfang hierzu Investitionen getätigt werden

müssen, beleuchtet eine neue von KfW Research beauftragte und von Prognos,

Nextra Consultung sowie NKI (Institut für nachhaltige Kapitalanlagen)

durchgeführte Studie. Insgesamt sind demnach Klimaschutzinvestitionen von rund 5

Billionen Euro erforderlich. Verteilt man diese Summe auf die bis zum

angestrebten Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 verbleibende Zeit, entstehen

Investitionsbedarfe von durchschnittlich 191 Mrd. EUR pro Jahr bzw. 5,2% des

deutschen Bruttoinlandsprodukts.







Klimaschutzinvestitionen bereits solche Investitionen umfassen, die ohnehin

getätigt werden müssen. Diese Gelder müssen "nur" verstärkt in Alternativen

gelenkt werden, die einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Die

klimaschutzbedingten Mehrinvestitionen liegen bei jährlich durchschnittlich 72

Mrd. EUR bzw. 1,9 Billionen EUR bis 2045.



Der Klimawandel erzwingt die Dekarbonisierung aller Wirtschaftssektoren, aber

die jeweiligen Investitionsbedarfe sind unterschiedlich. Die Analyse von KfW

Research und Prognos et. al. beziffert sie jeweils wie folgt:



- Der Großteil der notwendigen Klimaschutzinvestitionen entfällt mit 2,1

Billionen EUR auf den Bereich Verkehr. Die eigentlichen Mehrinvestitionen zur

Erreichung der Klimaneutralität sind mit 153 Mrd. EUR aber deutlich geringer,

größtenteils geht es daher um eine Neuausrichtung der eh anstehenden

Reinvestitionen in diesem Bereich.

- Die zweithöchsten Klimaschutzinvestitionen werden im Sektor Energie benötigt

(840 Mrd. EUR). Hier wurden schon viele Weichen in die richtige Richtung

gestellt, dennoch entfallen immerhin mehr als die Hälfte der

Gesamtinvestitionen auf die transformativen Mehrbedarfe, nämlich 396 Mrd. EUR.

- Auf die privaten Haushalte entfallen Klimaschutzinvestitionen in Höhe von 636

Mrd. EUR. Rund 40% bzw. 254 Mrd. EUR hiervon sind Mehrinvestitionen, die vor

allem durch die Schaffung eines klimagerechten Wohnungsbestandes bedingt Seite 2 ► Seite 1 von 3



