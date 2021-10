Herbsturlaub in Europa - Was geht und was nicht?

BERLIN (dpa-AFX) - In den ersten Bundesländern haben die Herbstferien begonnen - woanders stehen sie kurz bevor. Entspannung, kleine Abenteuer oder einfach einen Tapetenwechsel wünschen sich viele - aber was ist mit Corona? Ein Überblick über aktuelle Regeln in beliebten Urlaubsländern:

Restaurants, Kinos, Museen und Sporthallen sind in Frankreich geöffnet. Zutritt gibt es aber nur mit Impf-, Test- oder Genesungsnachweis, auch bei den Außenbereichen. Ein solcher Nachweis ist auch Voraussetzung für Fahrten mit dem Reisebus oder dem Fernzug.

Für die Einreise aus Europa braucht es ebenso einen Impfnachweis oder einem negativen PCR- oder Schnelltest. Auch für die Rückreise nach Deutschland muss ein Nachweis erbracht werden.

Corona-Tests sind für Ausländer nicht mehr gratis. Die Infektionszahlen sinken in Frankreich weiter. Zuletzt steckten sich innerhalb einer Woche landesweit etwa 49 Menschen auf 100 000 an.

Schweiz



Die Schweiz verlangt vielerorts ein Corona-Zertifikat, das eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test nachweist. Jeder, der nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen - unabhängig davon, ob er mit dem Flugzeug oder Auto über die Grenze will. Zudem müssen alle Touristen ein Einreiseformular mit Kontaktdaten ausfüllen. Wer nicht geimpft, genesen oder negativ getestet ist, kommt nicht mehr in Restaurant-Innenräume, Museen und Veranstaltungen. Das EU-Zertifikat wird anerkannt. Die Infektionszahlen sinken zwar seit Wochen, liegen aber deutlich höher als in Deutschland.

Österreich



Für die Einreise gilt nach wie vor die 3G-Regel. Auch in Hotels, Restaurants und Kultureinrichtungen muss man nachweisen können, dass man vollständig geimpft, genesen oder regelmäßig getestet ist. Allerdings haben es Geimpfte leichter: Sie müssen nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken tragen. Für Ungeimpfte gilt die Maskenpflicht auch in allen anderen Geschäften und Kultureinrichtungen. Wien ist strenger: Die 3G-Regel gilt ab sechs Jahren, im Rest des Landes ab zwölf. Bei Großveranstaltungen in der Hauptstadt sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen (2G). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.