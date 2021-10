Privatinsolvenzen steigen in Deutschland um 50 Prozent (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Privatinsolvenzen in Deutschland sind im Halbjahr 2021

deutlich angestiegen. In den ersten sechs Monaten des Jahres gab es 57.992

private Insolvenzen und damit um 49,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (1.

Halbjahr 2020: 38.695). So lauten die zentralen Ergebnisse aus dem

"Schuldenbarometer 1. Halbjahr 2021" des Informationsdienstleisters CRIFBÜRGEL.



Nach zehn Jahren sinkender Fallzahlen steigen die Privatinsolvenzen 2021 wieder

an. Denn: Im 1. Halbjahr 2021 gab es bereits mehr private Insolvenzen als im

gesamten Jahr 2020 (56.324).







stieg um 93 Prozent auf 8.835 Insolvenzen (Juli 2020: 4.572 Privatinsolvenzen).



"Derzeit gehen unsere Prognosen von bis zu 120.000 Privatinsolvenzen im Jahr

2021 aus. Damit würden sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr mehr als

verdoppeln", sagt CRIFBÜRGEL Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. "Der starke

Anstieg an Insolvenzen im ersten Halbjahr ist größtenteils darauf

zurückzuführen, dass viele Privatpersonen letztes Jahr entsprechende Anträge auf

eine Privatinsolvenz zurückgehalten haben. Die Betroffenen wollten von einer

Gesetzesreform profitieren, nach der Verbraucher seit diesem Jahr nach drei

statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden",

erklärt Dr. Schlein. Die Verkürzung gilt rückwirkend auch für

Insolvenzverfahren, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt wurden.



"Ab Mai sehen wir nun einen Anstieg, auch der unmittelbar von der

Corona-Pandemie verursachten Insolvenzen. Diese Insolvenzwelle wird dann

verstärkt ab dem 2. Halbjahr 2021 einsetzen und bis in das Jahr 2022

hineinreichen", sagt Dr. Schlein. Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie

schnell unvorhersehbare externe Ereignisse Menschen unerwartet in eine

finanzielle Schieflage bringen können. In Deutschland gelten circa 6,8 Millionen

Bürger als überschuldet. Für viele dieser Personen kann ein Schock auf der

Einkommensseite für ein erhöhtes Risiko einer Privatinsolvenz sorgen.



Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind nicht nur für Beschäftigte

im Niedriglohnbereich existenzbedrohend, sondern auch im mittleren

Einkommensbereich, z.B. durch Kurzarbeit, deutlich spürbar. Zudem führt höhere

Arbeitslosigkeit wieder zu mehr Privatinsolvenzen, da die betroffenen

Verbraucher bei weiterhin hohen Kosten über weniger Geld verfügen. So bleibt den

Menschen weniger Geld, um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder

Finanzierungen nachzukommen. Auf Dauer führt weniger Einkommen erst in die

Überschuldung und dann in die Privatinsolvenz.



